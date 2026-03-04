Matilde Gioli premiata come Miglior Attrice in un evento imperdibile: quando e dove si terrà la premiazione Dal 12 al 14 marzo 2026 si terrà ad Imperia la prima edizione del Festival cinematografico che premierà grandi attori italiani e non solo: scopriamo di più.

La meravigliosa città d’Imperia si prepara ad accogliere la prima edizione di un festival interamente dedicato alla risata e alla leggerezza. Dal 12 al 14 marzo 2026 si svolgerà il Cinesorriso Imperia, una manifestazione che pone al centro la commedia come strumento autentico e irrinunciabile per il racconto del nostro tempo, nonché un genere capace di attraversare le epoche senza mai perdere la propria forza espressiva. In questi tre giorni densi di emozioni, anteprime e incontri, verranno assegnati anche importanti premi a interpreti e autori di rilievo, tra questi l’amata attrice Matilde Gioli: ecco tutti i dettagli.

Festival Cinesorriso Imperia, premiati grandi nomi del cinema italiano

La cerimonia inaugurale del 12 marzo aprirà il festival con uno dei momenti più attesi: la consegna del Premio alla Carriera ad Angela Finocchiaro, tra le attrici più amate della commedia italiana. Classe 1955, milanese di nascita con radici catanesi, la Finocchiaro ha costruito nel corso di oltre quarant’anni di carriera un percorso artistico incredibile, costellato da commedie brillanti e straordinarie stagioni teatrali. Un premio dunque più che meritato.

La serata di chiusura del 14 marzo vedrà poi la consegna di molti altri riconoscimenti, partendo dal Premio come Miglior Attore a Paolo Calabresi, un interprete in grado di muoversi con uguale disinvoltura tra teatro, cinema, televisione. La stessa serata ospiterà anche la consegna del Premio per la Migliore Opera Prima a Greta Scarano per La vita da grandi, debutto dietro la macchina da presa dell’attrice romana. Alla proiezione del film seguirà un incontro con il protagonista Yuri Tuci, l’attore esordiente che con la sua autentica intensità ha commosso pubblico e critica.

Matilde Gioli premiata come Miglior Attrice al Festival Cinesorriso Imperia

All’appello manca però ancora un nome, quello della bella e talentuosa Matilde Gioli che, sempre nel corso dell’ultima serata del Festival, riceverà il Premio come Miglior Attrice. Nata a Milano il 2 settembre 1989, Matilde Gioli è oggi uno dei volti più amati e versatili della sua generazione. La sua storia, in realtà, è già una commedia: fu infatti un volantino trovato per caso dalla madre a indirizzarla verso il cinema, quando Paolo Virzì cercava comparse per Il capitale umano. Un provino dal quale Matilde uscì con un ruolo da protagonista. Era il 2013, e Matilde Gioli non aveva mai recitato in vita sua. Eppure la sua interpretazione di Serena Ossola convinse tutti.

Da quel momento la sua carriera è cresciuta a dismisura e Matilde ha preso parte a tantissimi progetti di successo: da Mamma o papà? a I Moschettieri del re, passando per La casa di famiglia, Bla Bla Baby e Doc – Nelle tue mani, la serie Rai che ha conquistato milioni di telespettatori. Matilde Gioli è a tutti gli effetti l’emblema di una nuova generazione di attrici italiane che ha saputo rinnovare la commedia senza tradirne l’anima, e senza alcun dubbio avrà ancora tanto da raccontare.

