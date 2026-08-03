Attimi di terrore al cinema King di Palermo: sala evacuata durante Spider-Man e mistero sulla sostanza nell'aria Paura a Palermo durante la proiezione di Spider-Man, spettatori in fuga e intervento dei soccorsi: si indaga sulla sostanza che ha reso irrespirabile la sala

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Serata di paura al cinema King di Palermo, dove la proiezione di Spider-Man si è trasformata in un momento di apprensione per il pubblico. Un episodio ancora da chiarire ha costretto gli spettatori ad abbandonare la sala dopo che nell’ambiente si è diffusa una sostanza irritante. Diverse persone hanno cominciato a tossire e ad accusare malesseri, mentre la situazione ha spinto i responsabili della struttura a interrompere il film e a far uscire tutti dalla sala. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, mentre restano da chiarire l’origine e la natura della sostanza. Scopriamo tutto quello che è succeso durante la proiezione di uno dei film più attesi della stagione.

Cinema King evacuato durante Spider-Man: cosa c’era nell’aria

Come riportato da Palermo Today, l’ipotesi al momento è che qualcuno possa aver utilizzato uno spray al peperoncino all’interno della sala, per gioco e forse senza rendersi conto delle conseguenze. La sostanza, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe poi diffusa nell’ambiente attraverso l’impianto di ventilazione, causando irritazione e rendendo difficile la permanenza degli spettatori. Il sistema di areazione avrebbe infatti favorito la propagazione della sostanza, contribuendo a rendere l’aria rapidamente irrespirabile e aumentando la preoccupazione tra le persone presenti. La situazione è rapidamente degenerata e il personale del cinema ha deciso di interrompere la proiezione e di procedere con l’evacuazione. Tra il pubblico si è creato un momento di forte agitazione, con diverse persone che hanno cercato di raggiungere l’uscita.

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Uno degli spettatori ha raccontato che, dopo l’avviso di un dipendente sulla presenza di qualcosa nell’aria, molti hanno iniziato a lasciare la sala in fretta, mentre alcuni accusavano tosse e malessere. La confusione ha così coinvolto gran parte degli spettatori, costretti ad abbandonare temporaneamente la sala per allontanarsi dalla sostanza. L’allarme ha portato all’intervento di carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. I tecnici specializzati del nucleo NBCR hanno effettuato verifiche per tutta la notte, con l’obiettivo di stabilire quale sostanza abbia provocato l’irritazione e ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio. Gli accertamenti sono stati necessari anche per verificare la sicurezza degli ambienti e comprendere come la sostanza possa essersi diffusa all’interno della struttura. Nelle prime ore non risultavano ancora informazioni certe su eventuali persone rimaste ferite o intossicate. Restano inoltre da chiarire le circostanze che hanno portato alla diffusione della sostanza e, soprattutto, se dietro l’episodio ci sia stato davvero un gesto compiuto per gioco.

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