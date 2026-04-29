Benedetta Porcaroli 'vola' a New York: l'attrice brilla tra i nomi dell'atteso evento. C'è anche Valeria Golino Il cinema italiano torna protagonista della 25esima edizione di una delle rassegne cinematografiche più attese dell’anno: ecco i dettagli dell’evento.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dal 28 maggio al 4 giugno si terrà a New York la 25esima edizione dell’Open Roads, la nota rassegna cinematografica organizzata da Cinecittà e Film at Lincoln Center. Il programma completo dell’evento comprenderà 15 film scelti a rappresentare il meglio della produzione italiana contemporanea, dei quali nove in anteprima nordamericana. Tra i nomi più attesi all’evento spicca senza alcun dubbio quello della giovane attrice Benedetta Porcaroli, vincitrice del premio Orizzonti come miglior attrice alla 82esima Mostra di Venezia, e quello dell’iconica Valeria Golino. Ecco tutti i dettagli.

Open Roads 2026, Benedetta Porcaroli e Valeria Golino attesissime

La pellicola scelta per aprire la 25esima edizione dell’Open Roads è Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, che vede protagonista la giovane e talentuosa Benedetta Porcaroli nei panni di una ventottenne che fugge con una ragazza che crede essere una versione più giovane di sé stessa. Nel cast del film troviamo anche gli attori Chris Pine ed Eva Robins.

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Non mancherà nemmeno l’attrice Valeria Golino in rappresentanza del film Fuori di Mario Martone, che racconta la storia di una scrittrice che finisce in prigione e stringe un legame speciale con alcune delle giovani detenute. Una volta uscite dal carcere, le donne portano avanti questa loro amicizia, con grande sorpresa di tutte le persone che le circondano. La pellicola è attualmente candidata a nove David Donatello, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice per Valeria Golino. In occasione di questo grande evento, Laura Samani porterà in anteprima per il Nord America il film Un anno di scuola, vincitore del premio Orizzonti 2025 a Venezia. Mentre tra gli altri titoli ci saranno la commedia sportiva My Tennis Maestro di Andrea Di Stefano e Gli occhi degli altri di Andrea De Sica.

"25 anni di Open Roads, cioè di proposta culturale e contemporanea del cinema italiano in un centro propulsivo come New York. Per Cinecittà è un traguardo bellissimo, che significa successo ma soprattutto guardare avanti. E forse in virtù di questo anniversario, la selezione di film italiani che voleranno al Lincoln Center ci sembra davvero smagliante, giovane, sperimentale, piena di energie nuove", ha sottolineato Manuela Cacciamani, amministratrice delegata di Cinecittà, come riportato dall’ANSA.

Open Roads 2026, l’omaggio a Roberto Rossellini

All’Open Roads 2026 sarà previsto anche un grande omaggio a Roberto Rossellini in occasione del 120esimo anniversario della sua nascita. Durante l’evento sarà infatti proiettato il film Paisà de 1946 e verrà presentato in anteprima nordamericana il documentario Roberto Rossellini, Living Without a Script di Ilaria de Laurentiis, Raffaele Brunetti e Andrea Paolo Massara. Un film spettacolare che offrirà al pubblico un inedito ritratto dell’iconico regista realizzato con filmati d’archivio.

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