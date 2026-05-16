Il cinema italiano riparte dal territorio: si rialza tra Palermo, Milano e Bologna con nomi d'eccezione Scopriamo tutti gli imperdibili Festival dedicati al Cinema che si terranno in Italia tra maggio e giugno 2026: da Milano a Palermo, ce n’è per tutti i gusti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo l’iconico Festival di Cannes, tra maggio e giugno 2026 anche la nostra bellissima penisola Italiana si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso, animato da Festival che racconteranno il cinema come esperienza e atto culturale radicato nel territorio. Da Palermo a Pompei, da Milano a Pesaro fino a Bologna, uno splendido itinerario cinematografico percorrerà l’Italia da nord a sud, mettendo al centro la qualità delle opere, la forza degli autori e il rapporto vivo con il pubblico. Ecco allora 5 appuntamenti imperdibili per chi ama davvero il cinema.

Sicilia Queer Filmfest di Palermo (25-31 maggio 2026)

A Palermo c’è un Festival che da ben 16 anni si impegna a portare sullo schermo ciò che i circuiti mainstream preferiscono ignorare. Sarebbe infatti riduttivo definire il Sicilia Queer Filmfest come un semplice evento a tema LGBTQIA dato che, fin dall’esordio nel 2010, la sua vocazione è stata quella di analizzare e far conoscere opere che sfidano la norma sessuale, estetica e narrativa, che sperimentano nuovi linguaggi e aprono prospettive inedite sul mondo contemporaneo. Quest’anno, dal 25 al 31 maggio 2026, il Festival ospiterà un programma di oltre ottanta film, con proiezioni che si alterneranno tra il Cinema De Seta e gli spazi all’aperto.

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Il 25 maggio l’inaugurazione si aprirà con l’anteprima nazionale di Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun, horror commedia presentata a Cannes. Inoltre, il massimo riconoscimento del Festival, ovvero il Premio Nino Gennaro, quest’anno verrà assegnato a Bruce LaBruce, regista canadese, fotografo e scrittore, considerato il padre del movimento queercore degli anni Novanta. Grande attesa anche per la prima retrospettiva europea dedicata alla regista canadese Louise Weard, della quale il festival presenterà i principali lavori. A completare il quadro, il progetto Under Queer darà voce a cinque giovani autori del cinema queer italiano emergente.

Festival Internazionale del Cinema di Pompei (1-7 giugno 2026)

Giunto alla sua seconda edizione, il Festival Internazionale del Cinema di Pompei sarà presieduto da Annarita Borelli e diretto artisticamente da Enrico Vanzina. Il cuore dell’evento sarà il Nexus MaxiMall Entertainment, struttura moderna dotata di sei sale cinematografiche di ultima generazione e di un auditorium da 364 posti. Il programma vedrà la presentazione di 15 cortometraggi italiani in concorso, firmati da giovani autori emergenti, e 6 lungometraggi internazionali provenienti da Italia, Germania, Giappone, Cina, Albania e Macedonia.

Dal 1° al 7 giugno 2026 saranno molti gli incontri culturali previsti, mentre la serata finale del Festival celebrerà il cinema italiano con i Premi alla Carriera assegnati a tre protagonisti dello spettacolo: Ezio Greggio, Massimiliano Gallo e Massimo Ghini. Non mancherà nemmeno una sezione dedicata ai giovani, con i cortometraggi realizzati dagli studenti degli istituti superiori campani: il festival come strumento di formazione, non solo di fruizione.

Milano Film Fest (4-9 giugno 2026)

Passiamo poi al Milano Film Fest, giunto alla sua seconda edizione nella forma rinnovata. Dal 4 al 9 giugno 2026, sotto la direzione artistica dell’attore Claudio Santamaria, il festival si espanderà oltre i confini dei cinema tradizionali per raggiungere ospedali, carceri, cortili periferici: luoghi dove il cinema non arriva quasi mai, e dove invece può davvero fare la differenza. Un progetto che ha costruito la propria identità su un’idea precisa: il cinema come manifesto urbano e politico, in grado di generare cultura in ogni angolo della città.

I concorsi internazionali saranno affidati a giurie di alto profilo: la sezione dedicata ai lungometraggi sarà presieduta da Valeria Bruni Tedeschi, affiancata da Vinicio Marchioni, Anna Ferzetti, Federico Cesari e Silvia D’Amico. Quella dei cortometraggi sarà invece guidata da Margherita Vicario con Eduardo Scarpetta, Milena Mancini, Ludovica Rampoldi e Ludovica Nasti. Accanto ai concorsi, la sezione Scintille porterà le proiezioni serali all’aperto nei quartieri, tutte gratuite e doppiate in italiano per abbattere ogni barriera.

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (13-20 giugno 2026)

Fondata nel 1965 da Lino Micciché e Bruno Torri, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro ha costruito in oltre sessant’anni un’identità rigorosa e inconfondibile, orientata alle forme più innovative del linguaggio cinematografico, alle sperimentazioni e ai nuovi autori. La 62esima edizione, diretta da Pedro Armocida, si svolgerà dal 13 al 20 giugno 2026 con un programma ricco e coinvolgente. L’evento speciale di questa edizione sarà dedicato a Maurizio Nichetti, regista e sceneggiatore tra i più originali del panorama italiano, con una retrospettiva completa dei suoi film.

Tutte le proiezioni saranno gratuite e si svolgono in piazza, confermando ancora una volta la vocazione popolare e partecipata della Mostra. Inoltre, il Festival ospiterà anche un seminario internazionale rivolto agli studenti di cinema di tutto il mondo: un’iniziativa che renderà la splendida città di Pesaro un autentico laboratorio di pensiero cinematografico.

Festival di Bologna: Il Cinema Ritrovato (20-28 giugno 2026)

Il Cinema Ritrovato, il festival promosso dalla Cineteca di Bologna, giunge proprio quest’anno alla sua 40esima edizione e lo fa in grande stile: 500 film, otto sale distribuite sul territorio cittadino, nove giorni di passione per il cinema condivisa e migliaia di appassionati provenienti da decine di paesi. Il Festival è da sempre dedicato ai capolavori del passato restaurati e riportati a nuova vita, e per questo presenterà classici introvabili, film dimenticati e opere rare che solo grazie al lavoro certosino della Cineteca e del suo laboratorio torneranno ad essere visti.

Tra i titoli di questa edizione, che si svolgerà dal 20 al 28 giugno 2026, spicca Summer in the City, l’opera prima di Wim Wenders; così come The Bounty Hunter e Phantom of the Rue Morgue nelle rarissime versioni 3D originali di Warner Bros., mai distribuite in questa forma. E poi classici firmati da Lubitsch, Hitchcock, Wilder, Naruse, Kubrick, Cronenberg: un viaggio attraverso la storia del cinema. Le serate all’aperto in Piazza Maggiore saranno uno dei momenti più iconici del festival: centinaia di persone sedute sotto le stelle davanti al grande schermo. Torneranno poi anche le proiezioni in Piazzetta Pasolini con "La Nonna", il leggendario proiettore a carbone.

Tirando le somme: cinque Festival, cinque modi diversi di intendere il cinema e cinque ragioni per attraversare l’Italia in questo inizio d’estate e ricordarsi perché il grande schermo, nonostante tutto, rimarrà sempre insostituibile.

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