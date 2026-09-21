Cinema in Festa 2026, tutti i film a 3,50 euro ma solo per pochissimi giorni: da quando e quali kolossal sono inclusi Si rinnova l'iniziativa, che offre 4 giorni per recuperare grandi successi a prezzo scontato, tra cui Odissea e i film della Mostra di Venezia

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Da lunedì 21 a giovedì 24 settembre torna l’iniziativa del Cinema in Festa, che porta il pubblico in sala con un biglietto d’ingresso dal costo di 3,50 euro. Giunta alla nona edizione, è ormai un appuntamento fisso: dal 2022, ogni giugno e settembre gli amanti del cinema possono godere degli spettacoli sul grande schermo a un prezzo speciale. Il progetto, che si ispira alla Fête Du Cinéma francese, nasce in Italia dalla collaborazione tra ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) eANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), col supporto del MiC, Ministero della Cultura italiana, e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

Torna Cinema in Festa: ecco tutte le date per settembre

L’estate 2026 sarà ricordata a livello globale come una delle stagioni più positive di sempre in termini di presenze ed incassi al cinema, complice l’attenzione degli amanti del cinema per due delle produzioni più forti dell’anno: Odissea di Christopher Nolan, già il film più visto tra quelli del cineasta britannico, e Spider-Man: Brand New Day, il film più visto del franchise dell’Uomo Ragno che in Italia è diventato anche il cinecomic con i maggiori incassi di sempre. Entrambi i film sono ancora in programmazione in gran parte delle sale italiane e dal 21 al 24 settembre potranno essere visti, come tutti gli altri spettacoli in cartellone, a soli 3,50 euro a biglietto.

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Il sito ufficiale www.cinemainfesta.it contiene i dettagli delle sale distribuite sul territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa. Basterà selezionare la propria regione per trovare l’elenco dei cinema che aderiscono all’iniziativa.

L’occasione perfetta per recuperare grandi successi in sala: ecco quali

Oltre ai già citati Odissea e Spider-Man: Brand New Day, è possibile ancora godere sul grande schermo della visione di Obsession, pellicola horror tra le più importanti e innovative del genere di questa stagione, Insidious: Fuori dall’Altrove e The Dog Stars, in programmazione dalla fine di agosto.

Sono usciti a settembre, invece, Coyote vs Acme e PAW Patrol – Missione Dinosauri, adatti a tutta la famiglia, inclusi i più piccoli.

C’è poi The Invite di e con Olivia Wilde, titolo di spicco dell’offerta internazionale del momento.

Direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia alle sale, le pellicole presentate in anteprima, da Serpenti a The Echo Chamber, a Ritorno a Buenos Aires e I figli della scimmia. Il 24 settembre, inoltre, arriva in sala Avengers Endgame: Extra, capitolo conclusivo della Saga dell’Infinito dei fratelli Russo del 2019, nuovamente sul grande schermo per una serie di proiezioni speciali. Nella stessa giornata arrivano anche al cinema Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, e Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, con Brad Pitt. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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