Cinema in Festa 2026, tutti i film a 3,50 euro ma solo per pochissimi giorni: da quando e quali kolossal sono inclusi
Si rinnova l'iniziativa, che offre 4 giorni per recuperare grandi successi a prezzo scontato, tra cui Odissea e i film della Mostra di Venezia
Da lunedì 21 a giovedì 24 settembre torna l’iniziativa del Cinema in Festa, che porta il pubblico in sala con un biglietto d’ingresso dal costo di 3,50 euro. Giunta alla nona edizione, è ormai un appuntamento fisso: dal 2022, ogni giugno e settembre gli amanti del cinema possono godere degli spettacoli sul grande schermo a un prezzo speciale. Il progetto, che si ispira alla Fête Du Cinéma francese, nasce in Italia dalla collaborazione tra ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) eANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), col supporto del MiC, Ministero della Cultura italiana, e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.
Torna Cinema in Festa: ecco tutte le date per settembre
L’estate 2026 sarà ricordata a livello globale come una delle stagioni più positive di sempre in termini di presenze ed incassi al cinema, complice l’attenzione degli amanti del cinema per due delle produzioni più forti dell’anno: Odissea di Christopher Nolan, già il film più visto tra quelli del cineasta britannico, e Spider-Man: Brand New Day, il film più visto del franchise dell’Uomo Ragno che in Italia è diventato anche il cinecomic con i maggiori incassi di sempre. Entrambi i film sono ancora in programmazione in gran parte delle sale italiane e dal 21 al 24 settembre potranno essere visti, come tutti gli altri spettacoli in cartellone, a soli 3,50 euro a biglietto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il sito ufficiale www.cinemainfesta.it contiene i dettagli delle sale distribuite sul territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa. Basterà selezionare la propria regione per trovare l’elenco dei cinema che aderiscono all’iniziativa.
L’occasione perfetta per recuperare grandi successi in sala: ecco quali
Oltre ai già citati Odissea e Spider-Man: Brand New Day, è possibile ancora godere sul grande schermo della visione di Obsession, pellicola horror tra le più importanti e innovative del genere di questa stagione, Insidious: Fuori dall’Altrove e The Dog Stars, in programmazione dalla fine di agosto.
Sono usciti a settembre, invece, Coyote vs Acme e PAW Patrol – Missione Dinosauri, adatti a tutta la famiglia, inclusi i più piccoli.
C’è poi The Invite di e con Olivia Wilde, titolo di spicco dell’offerta internazionale del momento.
Direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia alle sale, le pellicole presentate in anteprima, da Serpenti a The Echo Chamber, a Ritorno a Buenos Aires e I figli della scimmia. Il 24 settembre, inoltre, arriva in sala Avengers Endgame: Extra, capitolo conclusivo della Saga dell’Infinito dei fratelli Russo del 2019, nuovamente sul grande schermo per una serie di proiezioni speciali. Nella stessa giornata arrivano anche al cinema Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, e Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio, con Brad Pitt.
Potrebbe interessarti anche
Venezia 83, Serpenti e The Echo Chamber evitano il flop (per ora) ma Valeria Golino e Luca Marinelli non bastano: il box office di ieri 13 settembre
I due film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia hanno fatto il loro debutto ...
Oceania è ancora in vetta ma Odissea e Spider-Man gli stanno dietro, e che sorpresa il ritorno di un film cult. Il box office del weekend
Oceania difende la vetta e tiene a distanza Odissea e Spider-Man: ma il vero exploit...
Odissea e Spider-Man resistono al botteghino, ma in vetta c'è un altro il film: il box office di ieri 23 agosto 2026
Il live action Disney debutta in vetta, mentre il film di Nolan e Spider-Man conferm...
Spider-Man: Brand New Day supera un cult tra i film più ricchi di sempre: ecco qual è e quali sono gli altri
Tom Holland sta per strappare il record di James Cameron e del suo Titanic, mentre O...
Odissea consacra Christopher Nolan: doppio record storico, ma è un altro film ad avere un primato (per ora) irraggiungibile
Il film di Christopher Nolan continua a incantare e a macinare record, ma tra le tan...
Spider-Man: Brand New Day vola, Odissea prepara il sorpasso: Holland e Nolan padroni del box office di ieri 9 agosto 2026
Il cinema regge l’urto di agosto: il nuovo capitolo di Spider-Man con Tom Holland do...
Odissea è ancora il film del momento: Nolan torna in vetta ma Spider-Man Brand New Day segna un record. Il box office del weekend
I dati del box office di questo weekend vedono ancora un testa a testa tra Odissea e...
Monica Bellucci inquieta e frustrata, Valeria Golino messa a dura prova e Alessandro Borghi rischia grosso: i film in uscita a settembre 2026 al cinema
Da Borghi a Bellucci, passando per Brad Pitt e Jason Statham: tutti i titoli e i pro...