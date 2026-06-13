Film scontati dal 15 al 18 giugno: torna Cinema in Festa, con i biglietti a 3,50 euro in tutta Italia
Ritorna anche per il 2026 l'iniziativa: quali cinema aderiscono, come funziona, da quando e come si potranno vedere tutti i film scontati
Torna, per l’ottava edizione, Cinema in Festa, l’iniziativa promossa da Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) per permettere a tutti di vivere l’esperienza in sala a un prezzo scontato. Dal 15 al 18 giugno, infatti, in tutti i cinema aderenti sarà possibile vedere tutti i film in programmazione al costo di 3,50 euro.
Cinema in Festa: come funziona e da quando ci saranno i film in sconto
Dal 15 al 18 giugno, in tutte le sale che aderiranno all’iniziativa, patrocinata anche dal ministero della Cultura e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, il pubblico potrà acquistare biglietti per qualsiasi film a soli 3,50 euro. Un evento che torna per l’ottava volta, sintomo del grande successo riscontrato negli scorsi anni. E capita anche in un momento propizio, per quanto riguarda le grandi uscite.
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Il pubblico avrà l’opportunità di vedere alcuni dei titoli più attesi della stagione, tra cui Disclosure Day di Steven Spielberg, il nuovo capitolo dell’amata saga d’animazione Toy Story 5, prodotto da Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures, oltre ai titoli di punta ancora in sala come Scary Movie, Backrooms, Michael, Obsession, Masters of the Universe, Amarga Navidad e le altre novità italiane e internazionali in programmazione nelle sale.
Si punta a bissare il successo dello scorso anno
L’edizione di giugno 2025 di Cinema in Festa ha registrato incassi per oltre 3,5 milioni di euro e oltre 963mila presenze, in crescita rispetto all’edizione dell’anno precedente nello stesso periodo. Il progetto prosegue con successo dal 2022, con una pianificazione quinquennale fino a settembre 2026, e fissa quattro giorni a giugno e a settembre con ingresso a prezzo unico a 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia, nei cinema aderenti.
La campagna si inserisce inoltre nell’ambito delle iniziative estive, lanciando a seguire l’edizione 2026 di Cinema Revolution, la campagna promozionale che negli ultimi anni ha trasformato l’estate italiana in una stagione straordinaria di film, promozioni e nuove opportunità per il pubblico di tornare in sala. Le date di settembre, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, saranno tra il 21 e il 24 del mese. Per quanto riguarda Cinema Revolution, invece, si va verso la riproposizione di proiezioni a prezzi scontati per tutti i film italiani ed europei da giugno a settembre. Se volete rimanere aggiornati su questa e tutte le altre iniziative legate al grande cinema, restate sintonizzati su queste pagine per non perdervi nessuna novità.
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