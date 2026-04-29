Cime Tempestose, il film più erotico e discusso del 2026 arriva nelle nostre case: quando esce e dove vederlo Dopo il travolgente successo al botteghino mondiale, il film con Margot Robbie e Jacob Elordi debutta in piattaforma su HBO Max: ecco quando

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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A pochi mesi dal debutto nelle sale italiane dello scorso febbraio, l’opera più discussa dell’ultima stagione cinematografica si prepara a conquistare i salotti casalinghi. Warner Bros. ha ufficialmente annunciato che "Cime tempestose" (Wuthering Heights), l’audace reinterpretazione del classico di Emily Brontë firmata dalla regista premio Oscar Emerald Fennell, sarà disponibile in streaming su HBO Max a partire dal 1° maggio. La pellicola, che vede protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quello di Heathcliff, arriva sulla piattaforma forte di un percorso commerciale straordinario che ha saputo resistere alla freddezza dei critici.

Un successo finanziario che sfida il parere della critica

Nonostante un’accoglienza da parte della stampa specializzata tutt’altro che entusiasta, che ha spesso giudicato troppo provocatorio o eccentrico l’approccio della Fennell, il pubblico ha risposto con numeri impressionanti. "Cime tempestose" ha infatti incassato ben 241 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 157 milioni provenienti dai mercati internazionali. A fronte di un budget di produzione di 80 milioni di dollari, il film si è rivelato un investimento estremamente redditizio per Warner Bros. e MRC, confermando come la visione della Fennell – già autrice del cult Saltburn – sia capace di intercettare il gusto delle nuove generazioni trasformando le brughiere dello Yorkshire in un teatro oscuro di sesso, potere e vendetta.

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Inclusività che incontra l’innovazione: il debutto in lingua dei segni

In occasione dell’uscita in piattaforma, HBO Max introdurrà una novità assoluta per quanto riguarda l’accessibilità dei propri contenuti. Per la prima volta, un titolo di genere romance sarà disponibile con una versione dedicata esclusivamente alla lingua dei segni americana (ASL). Questa speciale edizione vedrà Leila Hanaumi e Giovanni Maucere interpretare i dialoghi e le emozioni dei tormentati amanti della Brontë, sotto la direzione di Justin Jackerson. Si tratta di un passo significativo per il servizio streaming, che punta a rendere le grandi produzioni accessibili a un pubblico sempre più vasto, mantenendo intatta la tensione psicologica ed erotica che caratterizza questa versione. La possibilità di vedere questa versione anche al di fuori degli States non è stata ancora ufficializzata.

Ecco il trailer ufficiale in italiano per l’uscita su HBO Max:

Un cast d’eccellenza per una storia senza tempo

Il film segna la prima collaborazione davanti alla macchina da presa tra Margot Robbie e la Fennell, dopo che l’attrice aveva già prodotto i precedenti lavori della regista con la sua LuckyChap Entertainment. Accanto ai due protagonisti, il cast vanta nomi di rilievo come la candidata all’Oscar Hong Chau, Shazad Latif e Martin Clunes. Mentre Jacob Elordi si prepara a tornare su HBO Max con l’attesa terza stagione di Euphoria, la sua prova nei panni di Heathcliff – arrivata subito dopo la nomination agli Oscar per Frankenstein – consolida il suo status di divo globale. Arricchito dalle canzoni originali di Charli XCX e dai costumi di Jacqueline Durran, "Cime tempestose" promette di continuare a far discutere anche nel panorama digitale.

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