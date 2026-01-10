Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi puntano sull'erotismo: arriva la conferma Manca sempre meno al debutto di uno dei film più attesi del 2026, che già promette immagini più esplicite rispetto ai precedenti adattamenti: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La regista britannica Emerald Fennell, già nota per le pellicole Una donna promettente e Saltburn e per lo stile particolarmente audace e provocatorio, è pronta a tornare sul grande schermo con un nuovo adattamento ad alto tasso erotico di Cime Tempestose. Prodotto da Warner Bros. Pictures, il film uscirà in Italia il prossimo 12 febbraio presentando una versione del classico di Emily Brontë arricchita da alcune ‘libertà’ che la regista ha deciso di prendersi rispetto alla storia originale. Ecco qualche dettaglio in più su questo imperdibile film.

Cime Tempestose, il rating conferma l’alto tasso di erotismo

Nel cast principale di questa nuova trasposizione cinematografica di Cime Tempestose troviamo la bella e talentuosa Margot Robbie nel ruolo di Catherine Earnshaw e l’amatissimo Jacob Elordi nel ruolo di Heathcliff. Un adattamento che non sarà soltanto una semplice riproposizione letterale del romanzo gotico di Emily Brontë, ma una rilettura viscerale e psicologica, con forti elementi erotici e drammatici. I trailer e le prime immagini mostrano la coppia al centro di una passione tormentata e ossessiva, più vicina a un dramma romantico erotico che all’adattamento tradizionale di un classico della letteratura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La stessa regista ha infatti dichiarato di voler offrire una versione potente, intensa, che esplori l’ossessione e il desiderio, ispirandosi più a sensazioni emotive che alla rigida cronologia del libro. A conferma dell’alto tasso erotico, come rivelato da World of Reel, il film ha da poco ottenuto una classificazione R-rating dalla MPA per "contenuti sessuali". Secondo alcune indiscrezioni non ufficiali sulle prime anteprime, il film includerebbe, infatti, scene giudicate fortemente esplicite e provocatorie, e sequenze che avrebbero scatenato reazioni diverse nei telespettatori, ovvero tra chi ne avrebbe apprezzato l’audacia e chi no.

Cime Tempestose, le polemiche sul cast con Margot Robbie e Jacob Elordi

Il film Cime Tempestose, che come rivelato in queste ore durerà ben 2 ore e 16 minuti, vedrà come protagonisti due attori molto amati, che tuttavia non sono risultati esenti da polemiche. Alcuni fan del romanzo di Brontë hanno espresso perplessità sul fatto che Margot Robbie, di età significativamente maggiore rispetto alla Catherine originale, interpreti una protagonista nata come adolescente.

Al tempo stesso, la scelta di Jacob Elordi come Heathcliff ha scatenato molte critiche dal momento in cui il personaggio nel romanzo è descritto dall’aspetto vagamente "di pelle scura", mentre Elordi è un attore australiano senza questa caratteristica. Davanti alle polemiche, la stessa Margot Robbie ha difeso queste scelte in più interviste, invitando il pubblico ad aspettare il film prima di giudicare.

Potrebbe interessarti anche