Cime tempestose non è una storia romantica: è amore tossico allo stato puro. Il gigantesco equivoco sul romanzo della Brontë e il film di Fennel
Violenza emotiva, vendetta e classi sociali: il video racconto che svela l'anima nerissima del romanzo.
Chiamarla "storia d’amore" è il più grande equivoco della letteratura. Cime tempestose è una spirale di vendetta, egoismo e violenza emotiva che oggi chiameremmo amore tossico e manipolativo. In questo video smontiamo il mito romantico per restituire quella che è la vera natura dell’opera di Emily Brontë: un racconto nerissimo e feroce dove l’ossessione non lascia scampo a nessuno.
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