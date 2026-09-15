SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Chiamarla "storia d’amore" è il più grande equivoco della letteratura. Cime tempestose è una spirale di vendetta, egoismo e violenza emotiva che oggi chiameremmo amore tossico e manipolativo. In questo video smontiamo il mito romantico per restituire quella che è la vera natura dell’opera di Emily Brontë: un racconto nerissimo e feroce dove l’ossessione non lascia scampo a nessuno.