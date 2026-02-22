Cime Tempestose, fiumi di lacrime per Margot Robbie e Jacob Elordi: il significato del finale del film Il film è arrivato nelle sale tra grandi aspettative e, dopo pochi giorni, sta già facendo parlare di sé come uno dei melodrammi più intensi della stagione.

Cime Tempestose, nuova trasposizione del romanzo immortale di Emily Brontë, sta conquistando il pubblico giorno dopo giorno grazie alla sua potenza visiva e alle interpretazioni magnetiche di Margot Robbie e Jacob Elordi. La storia racconta l’amore selvaggio e distruttivo tra Catherine e Heathcliff, un sentimento che travolge le convenzioni sociali e si trasforma in ossessione. Ma questa nuova versione cinematografica riesce a restituire al classico vittoriano un’intensità contemporanea, fatta di sguardi, silenzi e paesaggi battuti dal vento che diventano specchio di un’anima in tempesta. Il successo del film è legato proprio a questa alchimia: una storia già iconica che rinasce attraverso due interpreti capaci di incarnarne la furia emotiva fino alle estreme conseguenze. E il finale? Un fiume di lacrime per tutti gli spettatori: ecco il significato.

Cime Tempestose, cosa accade nel finale del film

Alla fine del film, Catherine, ormai sposata con Edgar e in attesa di un figlio, appare intrappolata in una vita che non le appartiene del tutto. Il legame con Heathcliff, infatti, non si è mai davvero spezzato: è rimasto viscerale, tossico, irresistibile. La sua progressiva discesa in una spirale depressiva culmina in una tragedia irreversibile: complicazioni improvvise le fanno perdere il bambino e la sua salute crolla fino all’epilogo fatale.

Quando Heathcliff corre da lei, è troppo tardi, può solo stringere il corpo senza vita della donna. La scena è devastante: il suo grido non chiede pace né redenzione, ma tormento. La implora di perseguitarlo, di non abbandonarlo mai del tutto. È un momento molto teatrale e brutale, che cristallizza l’essenza del loro amore: non una promessa di felicità, ma un vincolo eterno fatto di dolore condiviso.

Cime Tempestose, significato del finale

Il film Cime Tempestose si chiude con un’immagine circolare: Heathcliff piegato sul corpo di Catherine e, subito dopo, un’immagine della loro infanzia. I due bambini che corrono liberi sulle brughiere diventano il contrappunto tragico di ciò che abbiamo appena visto. Ed ecco allora il senso di tutto: l’amore tra Cathy e Heathcliff era autentico quando era ancora puro e non contaminato da orgoglio, gerarchie sociali e desiderio di rivalsa.

Il finale non assolve Heathcliff, anzi, ne sottolinea la corresponsabilità. La scelta di sposare Isabella per ripicca, l’incapacità di troncare un legame ormai distruttivo, l’ossessione per la vendetta: tutto ha contribuito alla spirale che ha condotto alla morte. L’ultima inquadratura ci dice che la sua vita sarà per sempre segnata dalla rovina, anche senza mostrarne il futuro. Non c’è catarsi, non c’è consolazione. Solo l’eco di un amore assoluto che, incapace di adattarsi al mondo, finisce per divorare sé stesso.

