Cime Tempestose, le prime recensioni (bollenti) del remake: mai visto tanta carica erotica in un film

Le prime reazioni al remake di Cime Tempestose diretto da Emerald Fennell sono arrivate subito dopo la première di Los Angeles, e sembrano unanimi: il film è un’esplosione di passione e sensualità. Il nuovo adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë, con Margot Robbie e Jacob Elordi nei ruoli di Cathy e Heathcliff, ha conquistato critica e pubblico grazie alla sua estetica audace e alla chimica irresistibile tra i due amatissimi protagonisti. La pellicola ci promette una rilettura moderna, intensa e decisamente erotica di una delle storie d’amore più tormentate della letteratura.

La chimica travolgente tra Margot Robbie e Jacob Elordi: le prime recensioni di Cine Tempestose

Il vero fulcro del successo del remake è senza dubbio l’alchimia tra i due protagonisti. Jacob Elordi e Margot Robbie incarnano un Heathcliff e una Cathy intensamente sensuali, capaci di trasmettere desiderio e ossessione in ogni scena.

Jazz Tangcay di Variety sottolinea come "la chimica e la tensione erotica tra Margot Robbie e Jacob Elordi siano di un altro livello", aggiungendo che solo Emerald Fennell poteva "prendere un classico, capovolgerlo, farti perdere completamente la testa e poi distruggerti completamente l’anima". Non sono solo le interpretazioni a colpire, ma anche i dettagli visivi che accompagnano la narrazione: costumi, scenografie e fotografia creano un’atmosfera lussuosa e conturbante, trascinando lo spettatore in un vortice di emozioni.

Estetica, passione e modernità: la firma di Emerald Fennell

Emerald Fennell, già nota per il controverso Saltburn del 2023 (sempre con Jacob Elordi), si conferma una regista capace di reinventare i classici. Secondo Maude Garrett, Cime Tempestose non è "solo visivamente impeccabile, con tanta vivacità e inquadrature mozzafiato, ma è l’epitome del DESIDERIO", un film che "ti farà provare assolutamente TUTTO durante e dopo". La regista riesce a rendere moderno e intenso un melodramma ottocentesco, curando ogni dettaglio: dalle scenografie lussureggianti ai costumi, fino alla musica esplosiva di Charli XCX, tutto concorre a trasmettere la passione travolgente tra Cathy e Heathcliff. Meredith Loftus di Collider aggiunge: "Innamorarsi ancora e ancora dell’immaginazione di Emerald Fennell per Cime Tempestose, dalle splendide scenografie ai costumi, dalla straordinaria fotografia alla musica esplosiva", sottolineando come il film riesca a catturare ossessione e desiderio senza perdere di intensità.

Anche Scott Mendelson mette in evidenza la capacità del film di trasformare la tragedia romantica originale in un’esperienza cinematografica ad alto budget, definendo la pellicola "una rivisitazione su larga scala di un melodramma su piccola scala… funziona a modo suo come una tragedia romantica ricca di sfumature". Il remake arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio 2026, in tempo per la Festa di San Valentino, pronto a trasformare uno dei romanzi più tormentati della letteratura in un’esperienza cinematografica sensuale, travolgente e indimenticabile.

