Fiume di critiche per Cime Tempestose: la risposta al veleno di Margot Robbie zittisce i detrattori
Non si arrestano le critiche per il film Cime Tempestose di Emerald Fennell, Margot Robbie, protagonista nella pellicola, è intervenuta personalmente per zittirle
Non si arrestano le critiche nei confronti di Cime Tempestose, il nuovo film di Emerald Fennell, adattamento del celebre romanzo. Se c’è chi lo difende, trovando la performance dei protagonisti unica, sono in tanti a criticarne la distanza dall’originale. Margot Robbie, protagonista femminile della pellicola, non ci sta, motivo per il quale ha deciso di rispondere a tono ai critici.
Margot Robbie risponde ai critici di Cime Tempestose
L’attrice, insieme al co-protagonista Jacob Elordi e a Joel Edgerton ha partecipato ad una recente intervista durante la promozione di Cime Tempestose, nella loro nazione di origine. Edgerton ha moderato la sessione di interviste per GQ Australia, ed una delle tante domande fatte verteva su quanto Robbie, nella sua veste di produttrice del film, tenga conto del pubblico quando realizza questo tipo di film, rispetto a quanto si concentri sulla storia.
Il nuovo Cime Tempestose ha debuttato al primo posto al botteghino nazionale, ma ha anche generato reazioni contrastanti da parte del pubblico e della critica. Robbie ha prodotto tutti e tre i lungometraggi di Fennell, ognuno dei quali si è rivelato altrettanto divisivo. L’attrice si è allora espressa sulla questione, rispondendo ai detrattori e affermando che la sua priorià è il pubblico: "Considero sempre il pubblico. Non sono mai stata sul set a pensare: ‘Cosa penseranno i critici?’. Mi sono chiesta: ‘Cosa proverà il pubblico in questo momento? Quale sarà la sua risposta emotiva?’. Credo che si debbano fare film per le persone che compreranno i biglietti per vederli. È semplice".
Margot Robbie elogia il lavoro di Emerald Fennell: "Perché mi piace"
In seguito Margot Robbie ha espresso la sua gioia nel lavorare con Emerald Fennell, "perché dà sempre priorità a un’esperienza emotiva rispetto a un’idea stimolante. – ha spiegato – È molto intelligente. Ha delle idee fantastiche, ma lascia cadere un’idea interessante per offrire l’opzione più entusiasmante per il pubblico. Apprezzo molto questo suo tratto", ha quindi chiarito l’attrice.
La posizione di Margot Robbie è, insomma, chiara: l’attrice ritiene giusto ascoltare ciò che pensa il pubblico, coloro che acquistano il biglietto per vedere il film al cinema, ma lasciare in secondo piano il punto di vista della critica. Questa è e rimane una priorità per ogni suo lavoro cinematografico.
