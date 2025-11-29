Ciao Maschio, Rai 1 stoppa Nunzia De Girolamo: perché non va in onda oggi 29 novembre Salta la puntata di Ciao Maschio del 29 novembre 2025, oggi su Rai 1 spazio alla seconda semifinale dello Zecchino d’Oro: ecco tutte le modifiche al palinsesto di Rai 1.

Sabato 29 novembre 2025 Ciao Maschio non sarà in onda su Rai 1. Il talk di Nunzia De Girolamo si ferma per lasciare spazio a uno degli appuntamenti più attesi della TV dedicata ai bambini. Ecco cosa cambia oggi nel palinsesto della rete ammiraglia Rai.

Ciao Maschio non va in onda oggi 29 novembre: i motivi dello stop

Partita lo scorso 20 settembre, l’edizione 2025 di Ciao Maschio è approdata al sabato pomeriggio su Rai 1, senza perdere il focus del suo format, che resta incentrato, come al solito, sul racconto delle diverse declinazioni della tematica maschile, con interviste a vip d’ogni tipo protagonisti del mondo della TV, dello showbiz e non solo. L’appuntamento con la De Girolamo, però, questa settimana non andrà in onda. Al posto di Ciao Maschio, la prima rete trasmetterà la seconda puntata dello Zecchino d’Oro, che ieri pomeriggio ha proposto la sua puntata d’apertura dal palco televisivo dell’Antoniano.

Zecchino d’Oro oggi in TV: cosa vedremo

Dopo la puntata di debutto, la 68ª edizione dello Zecchino d’Oro torna in onda su Rai 1 anche oggi, 29 novembre, a partire dalle ore 17.10, con la seconda semifinale guidata dal duo composto da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. Rispetto a ieri, cambierà in parte il trio di giudici chiamato a valutare (insieme ai bambini) le 14 canzoni in gara: stavolta i giurati saranno Giulia Salemi, Rocío Muñoz Morales e Orietta Berti (presente anche nella prima semifinale).

Domani, 30 novembre, dalle ore 17.20 alle 20.00, Rai 1 trasmetterà la finale che decreterà la canzone vincitrice tra le quattordici in competizione. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, che è anche direttore artistico della manifestazione.

Quando torna in onda Ciao Maschio

Dopo il turno di sosta previsto per oggi, Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo tornerà in onda sabato prossimo. L’edizione in corso, finora premiata da ottimi ascolti nonostante il cambio d’orario rispetto al passato, prevede un totale di 16 puntate. La chiusura della stagione è prevista a inizio 2026.

Daytime Rai 1 oggi 29 novembre: come cambia la programmazione

La staffetta tra Ciao Maschio e lo Zecchino d’Oro non sarà l’unica novità prevista nel palinsesto di Rai 1 questo pomeriggio. Anche Bar Centrale, infatti, subirà una modifica. Il programma delle ore 14 di Elisa Isoardi durerà meno del previsto, per lasciare – dopo 55 minuti – la linea alla Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in occasione del viaggio apostolico in Turchia e Libano.

Ecco nel dettaglio orari e programmi del daytime di Rai 1 del 29 novembre:

14:00 – Bar Centrale

14:55 – Santa Messa

16:30 – A Sua immagine

16:50 – Gli imperdibili

16:55 – Tg1

17:05 – Che tempo fa

17:10 – Festival dello Zecchino d’Oro

18:40 – L’Eredità

