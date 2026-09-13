"Ci sarà anche lui": l'invitato a sorpresa al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller Nozze blindatissime e invitati vip alle nozze di Ilary e Bastian

Mediaset Infinity

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Ilary Blasi e Bastian Müller si sposano oggi a Ravello. Nozze blindatissime e attesa per gli ospiti vip

È arrivato il giorno del fatidico sì per Ilary Blasi e Bastian Müller. La conduttrice televisiva e l’imprenditore tedesco si preparano a pronunciare le promesse di matrimonio oggi, domenica 13 settembre, a Ravello, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana.

Nozze Ilary e Bastian oggi 13 settembre: un evento blindatissimo

Un evento atteso dal mondo dello spettacolo ma organizzato all’insegna della massima riservatezza, molto diverso, almeno nelle modalità, dal precedente matrimonio di Blasi con Francesco Totti, celebrato nel 2005 e trasformato allora in un vero e proprio evento mediatico.

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Le nozze con Müller si svolgeranno a Villa Cimbrone, una delle location più suggestive e prestigiose di Ravello, famosa per la sua terrazza panoramica sospesa sul Golfo di Salerno. La struttura, caratterizzata da giardini storici e scorci sul mare, è stata scelta dalla coppia per una celebrazione intima e lontana dall’attenzione dei fotografi. Gli invitati dovrebbero essere circa una cinquantina, anche se altre indiscrezioni hanno parlato di un numero che potrebbe arrivare a circa 80 persone.

Gli invitati al matrimonio: familiari e (illustri) colleghi

Il livello di riservatezza è particolarmente alto. Secondo quanto riferito da Vanity Fair, ai fornitori sarebbero stati fatti sottoscrivere contratti di confidenzialità, mentre la lista degli invitati è rimasta rigorosamente blindata. Tra le presenze certe accanto alla sposa ci saranno i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, la sorella Melory e i genitori Daniela e Roberto. Sono attesi inoltre i familiari di Bastian Müller, arrivati dalla Germania.

A rendere ancora più atteso il matrimonio è naturalmente la presenza possibile di alcuni dei volti più noti della televisione italiana. Come si legge sul Corriere della Sera, pare infatti che al matrimonio siano attesi almeno tre ospiti illustri del mondo della tv: Michelle Hunziker, l’amica di sempre Silvia Toffanin e anche Gerry Scotti.

La presenza di Scotti avrebbe un particolare significato simbolico. È stato infatti proprio il conduttore a guidare Passaparola, il programma che rappresentò una delle prime tappe importanti nella carriera televisiva di Ilary Blasi. Tra gli altri possibili invitati vip sono stati indicati anche Giulio Berruti, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ma sul parterre definitivo continua a mantenersi il massimo riserbo.

Nuova vita per Ilary Blasi

Il matrimonio segna un nuovo capitolo nella vita privata della conduttrice, dopo la fine del lungo matrimonio con Francesco Totti e il tumultuoso divorzio ottenuto lo scorso luglio.

La luna di miele, secondo quanto riferito da Vanity Fair, sarebbe per il momento rimandata. Il calendario professionale di Blasi lascia infatti poco spazio a un lungo viaggio immediatamente dopo le nozze; la vedremo infatti al timone del GF Vip dal prossimo 17 settembre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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