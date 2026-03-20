Chuck Norris: chi è la moglie Gena O'Kelley, la donna dietro la leggenda delle arti marziali Dalla carriera da modella al matrimonio con Chuck Norris: chi è Gena O’Kelley, la donna che ha condiviso vita, famiglia e progetti con la leggenda.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

ipa

CONDIVIDI

Per decenni, Chuck Norris è stato sinonimo di forza, disciplina e cinema action. Ma accanto alla leggenda delle arti marziali c’è sempre stata una figura fondamentale: sua moglie Gena O’Kelley. I due si sono sposati nel 1998 e hanno costruito insieme una relazione solida, lontana dai riflettori ma profondamente radicata nella quotidianità. Si sono conosciuti nel 1997 a Dallas in modo del tutto casuale, durante una cena.

Morto Chuck Norris: chi è la moglie Gena O’Kelley

Il giorno successivo, Gena comparve con un piccolo ruolo nella serie "Walker, Texas Ranger", e da lì nacque un legame che si trasformò rapidamente in amore. Norris stesso ha raccontato: "Volevo conoscerla meglio… in poco tempo mi sono innamorato perdutamente". Dopo appena un anno, il 28 novembre 1998, i due si sono sposati. Nel 2001 hanno accolto i gemelli Dakota e Danilee, consolidando una famiglia unita e affiatata. Nel tempo, Gena è diventata non solo moglie, ma anche partner di vita e di progetti, accompagnando l’attore in eventi pubblici, viaggi e iniziative benefiche.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 2021, Norris le ha dedicato parole piene d’affetto: "Sono così orgoglioso di mia moglie Gena… non è solo una madre e una moglie straordinaria, ma anche un’imprenditrice incredibile".

Chuck Norris, la vita privata: cinque figli da tre donne

La vita privata di Chuck Norris è più articolata di quanto si possa immaginare. L’attore è padre di cinque figli, avuti da tre donne diverse, e ha costruito nel tempo una famiglia allargata ma equilibrata. Dal primo matrimonio con Dianne Holechek sono nati Mike ed Eric, mentre da una relazione extraconiugale è nata Dina, scoperta dall’attore solo quando aveva 26 anni. "Non avevo bisogno del DNA, l’ho riconosciuta subito", avrebbe dichiarato Norris. Con Gena O’Kelley, invece, ha avuto i gemelli Dakota e Danilee, nati nel 2001. La donna ha assunto anche il ruolo di matrigna, contribuendo a mantenere unione e stabilità familiare. Oltre alla sfera privata, Gena ha avuto una carriera come modella e volto televisivo, con piccole apparizioni anche accanto al marito. Negli anni si è poi affermata come imprenditrice, diventando CEO di un’azienda fondata insieme a Norris.

Un altro pilastro del loro rapporto è l’impegno sociale. Insieme guidano una fondazione che promuove le arti marziali tra i giovani, con l’obiettivo di insegnare disciplina e valori. "Abbiamo raggiunto oltre 100.000 ragazzi, ed è qualcosa che significa tutto per noi", hanno raccontato. Tra allenamenti, viaggi e vita quotidiana, la coppia ha sempre condiviso uno stile di vita attivo e orientato al benessere. Passeggiate, esercizio fisico e momenti semplici rappresentano il cuore della loro routine.

Potrebbe interessarti anche