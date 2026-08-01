"Non ho email e smartphone, li vieto anche sul set": Christopher Nolan svela gli incredibili segreti del suo lavoro Il celebre regista di Odissea ha svelato alcuni segreti del suo lavoro, svelando inoltre perché non ha né uno smartphone, né un'email

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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In un mondo in cui siamo tutti perennemente connessi, il regista Christopher Nolan rappresenta un’eccezione che fa discutere. Durante un’ospitata al famoso programma americano The Tonight Show con Jimmy Fallon, l’autore di film come Inception, Oppenheimer e il più recente Odissea, ha raccontato di non aver mai avuto uno smartphone e di non possedere nemmeno un indirizzo email. E la cosa più sorprendente è che assicura di non sentirne affatto la mancanza.

Christopher Nolan svela i segreti del suo lavoro: "Perché ho detto no a smartphone e email"

Come fa a lavorare senza tecnologia personale? La risposta è più semplice di quello che si possa pensare: Nolan conta su un’organizzazione di lavoro molto strutturata. È costantemente circondato da collaboratori che lo tengono aggiornato su tutto ciò che serve. Se qualcuno deve fargli leggere un documento, semplicemente glielo stampa su carta. Quando deve proporre un ruolo a un attore o fargli leggere il copione, Nolan si sposta di persona, incontrando gli attori faccia a faccia ed evitando così qualsiasi invio digitale, un metodo infallibile per proteggere le sue storie da possibili fughe di notizie. Quando viaggia porta con sé solo un vecchio cellulare a conchiglia per le emergenze. Per tutto il resto si appoggia alla moglie Emma Thomas, che è anche la sua produttrice storica.

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Il motivo principale di questa scelta riguarda la creatività. Nolan ha spiegato che, se avesse in tasca uno smartphone con accesso a internet, finirebbe per controllarlo di continuo cadendo nella trappola della dipendenza da notifiche e informazioni. Per il regista, i momenti mortali della giornata – come l’attesa in aeroporto, la fila in stazione o qualche minuto libero prima di un appuntamento – non sono tempi morti da riempire guardando uno schermo. Sono invece gli unici momenti in cui la mente è libera di vagare, guardare fuori dalla finestra e far nascere le idee per il prossimo film.

Per gli stessi motivi, vieta i cellulari sui set dei suoi film e apprezza molto quei cinema che chiedono agli spettatori di spegnerli o lasciarli fuori. Solo così, d’altronde, ci si può immergere davvero nella magia del film.

Nolan contro la tecnologia? No, ecco perché

Non bisogna però pensare che Nolan sia un nostalgico contrario al progresso. Al contrario, nei suoi film usa da sempre gli effetti visivi e le tecnologie cinematografiche più avanzate. La sua filosofia è molto chiara: la tecnologia deve essere uno strumento utile per creare, non qualcosa che ci distrae o controlla le nostre vite. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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