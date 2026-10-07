Christopher Nolan, rivoluzione in atto dopo Odissea: uno dei suoi film più amati potrebbe rinascere come serie TV. Ecco quale Alcon guarda alla tv e prepara nuovi adattamenti seriali: nel mirino ci sono “Prisoners”, di Villeneuve e altri film di successo, tra cui uno di Nolan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E se alcuni film amatissimi dal pubblico tornassero, ma questa volta sotto forma di serie? È lo scenario che si apre con Alcon Entertainment, pronta a guardare oltre il grande schermo e a riportare in tv alcune delle sue proprietà più note. Stando a quanto riportato da Deadline, la società, dietro titoli come Blade Runner 2049 e Amore e Incantesimi 2, sta valutando diversi adattamenti per il mercato britannico ed europeo. Nel possibile passaggio dalla sala alla serialità compaiono nomi di una certa rilevanza: da Prisoners di Denis Villeneuve a Insomnia di Christopher Nolan, passando per storie romantiche e distopiche. Siete pronti per saperne di più? Bene, proseguite la lettura.

Christopher Nolan, il film Insomnia potrebbe diventare una serie TV: cosa sappiamo

Secondo quanto riportato da Deadline, Alcon Entertainment sta valutando nuovi adattamenti televisivi delle proprie proprietà cinematografiche e, tra i progetti più interessanti, spicca Insomnia di Christopher Nolan. Il thriller del 2002, interpretato da Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank, potrebbe quindi tornare sotto forma di serie, offrendo l’occasione per ampliare la storia del detective coinvolto in un complesso caso di omicidio in Alaska.

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Tutti gli altri titoli presi in considerazione: Prisoners e non solo

Nel possibile passaggio dal grande al piccolo schermo rientrano anche Prisoners di Denis Villeneuve, con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal, e The Book of Eli con Denzel Washington. Alcon guarda inoltre a titoli di altro genere, tra cui P.S. I Love You e Something Borrowed, nell’ambito della strategia della nuova divisione internazionale dedicata allo sviluppo di serie nel Regno Unito e in Europa.

Insomnia, di cosa parla il film di Christopher Nolan

In Insomnia, Christopher Nolan racconta l’indagine del detective Will Dormer (Al Pacino), trasferito in Alaska insieme al collega Hap Eckhart per risolvere l’omicidio di una ragazza di 17 anni. Mentre emergono segreti legati alla vittima e alla sua cerchia di conoscenze, i due poliziotti si trovano coinvolti in una situazione sempre più complicata, aggravata dalle tensioni legate a un’inchiesta interna sul loro operato. Durante un’operazione nella nebbia, Eckhart viene ucciso e Dormer finisce per trovarsi al centro di una vicenda dai contorni poco chiari. La mancanza di sonno, alimentata dalla luce incessante delle notti estive dell’Alaska e dal peso di ciò che è accaduto, inizia così a compromettere il suo giudizio, mentre una misteriosa telefonata apre una nuova fase dell’indagine. Nel cast troviamo:

Al Pacino

Robin Williams

Hilary Swank

Maura Tierney

Martin Donovan

Paul Dooley

Nicky Katt

Jonathan Jackson

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