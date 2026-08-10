Paura per Christopher Lambert, malore improvviso davanti ai fan: portato via d'urgenza. Come sta ora L'attore di Highlander si è sentito male mentre firmava autografi in Pennsylvania. Gli organizzatori hanno annullato la sessione fotografica. Ecco come sta ora.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Momenti di apprensione per Christopher Lambert, il volto indimenticabile di Connor MacLeod in Highlander. Sabato scorso, durante un firmacopie allo Steel City Con in Pennsylvania, l’attore franco-statunitense si sarebbe improvvisamente sentito male davanti ai fan accorsi per incontrarlo, venendo poi allontanato con urgenza dall’evento. Gli organizzatori, tramite un comunicato ufficiale, hanno confermato l’accaduto parlando genericamente di "un problema personale" e annunciando la cancellazione della sessione fotografica prevista. Ma come sta adesso? Ecco cosa emerge dalle prime dichiarazioni ufficiali.

Christopher Lambert si sente male davanti ai fan: cos’è successo e come sta ora

Ore di preoccupazione per i fan di Christopher Lambert. La star di Highlander, sabato 8 agosto 2026, si sarebbe sentito male durante lo Steel City Con in Pennsylvania. Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore stava firmando autografi ai fan quando "è improvvisamente collassato" ed è stato portato via in ambulanza per accertamenti. Gli organizzatori hanno confermato l’accaduto sui social, spiegando: "Lambert ha dovuto lasciare l’evento a causa di un problema personale". La sessione fotografica è stata annullata e l’orario di un eventuale rientro è rimasto da definire. Le condizioni dell’attore, tuttavia, non desterebbero preoccupazione. Un portavoce ha riferito a TMZ che Lambert sta "perfettamente bene" e che si trova nella sua camera d’albergo a riposare.

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Il malore sarebbe stato provocato da un "calo di zuccheri nel sangue" dovuto al fatto che non aveva mangiato durante la giornata. Inoltre, la notte precedente "non aveva dormito". Lambert, famoso anche per aver interpretato Tarzan in Greystoke – La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie e Raiden in Mortal Kombat, dovrebbe quindi proseguire i suoi impegni nelle convention. Le sue condizioni gli consentirebbero di partecipare alla FAN EXPO di Chicago la settimana successiva.

Christopher Lambert, non è la prima volta che l’attore preoccupa i fan

Nel 2025 l’attore aveva già avuto un problema di salute dopo essersi ferito alla schiena in seguito a una caduta sulle scale di un hotel, incidente che lo aveva costretto a rinunciare a un festival in Svezia. Durante il suo soggiorno in un hotel, l’attore franco-americano è accidentalmente inciampato ed è caduto lungo una rampa di scale. L’impatto gli ha procurato una lesione traumatica alla regione dorsale, costringendolo a ricevere immediate cure mediche. A causa della gravità della situazione e della necessità di riposo per favorire la guarizione, Lambert è stato costretto a cancellare improvvisamente la sua attesissima partecipazione alla convention svedese SciFiWorld. Anche in quell’occasione si era successivamente ripreso completamente. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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