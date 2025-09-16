Trova nel Magazine
Christian De Sica aiuta il figlio in piena crisi esistenziale su Prime Video: la svolta è clamorosa

L’icona della commedia italiana cambia registro: tra situazioni piccanti e gag esilaranti, Cristian De Sica conquista il pubblico di Prime Video in streaming.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Cristian De Sica sorprende ancora una volta i suoi fan, abbandonando i ruoli classici per lanciarsi in un’avventura completamente diversa dalle altre e decisamente spudorata. Tra gag irresistibili, situazioni al limite e un’ironia che non risparmia nessuno, l’attore dimostra ancora una volta la sua grande capacità di adattarsi a ruoli nuovi senza perdere quella comicità e quello charme che lo contraddistinguono. Disponibile su Prime Video, la serie di cui vi parleremo garantisce divertimento e colpi di scena che faranno parlare tutti. De Sica si mette in gioco e offre agli spettatori un ritratto sorprendente e ironico di un mondo lontano dall’ordinario.

Gigolò Per Caso, la crisi esistenziale prende il sopravvento nella serie con Christian De Sica

Nel catalogo Prime Video è disponibile Gigolò Per Caso, una serie del 2024, diretta da Eros Puglielli. La serie parla di chi siamo davvero, dei legami familiari e di quanto sia complicato capirsi e accettarsi. Al centro c’è Alfonso, un uomo che vive una vita piatta e insoddisfacente, fino a quando il passato del padre (un gigolò di successo) irrompe nella sua esistenza. Questo incontro lo costringe a guardare in faccia parti di sé che aveva ignorato o messo da parte. La storia racconta così la fatica di trovare la propria identità, di comunicare davvero con la famiglia e di reinventarsi quando la vita ci mette alla prova. Per Alfonso diventare gigolò diventa molto più di un lavoro: è un modo per sentirsi vivo, per rompere le regole, scoprire lati nascosti di sé e costruire connessioni autentiche con le donne che incontra. È una serie che parla di crescita, di relazioni e di cambiamento, il tutto con un tocco di commedia che fa sorridere ma anche riflettere.

Curiosità e dove vedere la serie in streaming

Ci sono curiosità interessanti che riguardano Gigolò Per Caso. E’ l’adattamento italiano della serie francese Alphonse di Nicolas Bedos, mantenendo il tono comico e le dinamiche familiari, ma trasponendole in un contesto italiano. Christian De Sica interpreta Giacomo, un padre-gigolò ispirato sia al Conte Max di suo padre Vittorio sia ai ruoli di Alberto Sordi, conferendo al personaggio profondità e richiami al cinema classico. Il cast include nomi noti come Pietro Sermonti, Ambra Angiolini, Asia Argento, Stefania Sandrelli, Frank Matano e Sandra Milo, con guest star come Virginia Raffaele e Gloria Guida, creando una narrazione ricca e credibile. Le riprese sono state girate interamente a Roma, che diventa quasi la protagonista della serie.

La produzione ha ottenuto la candidatura ai Nastri d’Argento 2024 come Miglior Serie TV – Commedia, riconoscimento della capacità della serie di combinare leggerezza e riflessione su temi come sessualità, relazioni familiari e identità personale. La serie è visibile in streaming su Prime Video.

