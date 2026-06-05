Christian De Sica torna al cinema: sarà una spia in Giappone tra mafia, travestimenti e situazioni assurde. E ci sarà anche lui De Sica, Lillo Petrolo e Paolo Calabresi sono al lavoro assieme ad Eros Puglielli a un nuovo film, che si dividerà tra l'Italia e il Giappone

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Christian De Sica ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese del suo prossimo film, Spie per caso – Missione Tokyo, in cui tornerà a lavorare col regista Eros Puglielli e recitare al fianco di Lillo Petrolo e Paolo Calabresi. Con Puglielli, De Sica aveva lavorato ai recenti Cortina Express e Agatha Christian – Delitto sulle nevi. In entrambe le pellicole, per altro, figurano anche Petrolo e Calabresi. Ecco tutto ciò che sappiamo sul nuovo film di Christian De Sica.

Spie per caso – Missione Tokyo: Christian De Sica al cinema con un nuovo film

Christian De Sica, Lillo Petrolo e Paolo Calabresi da una parte della cinepresa ed Eros Puglielli dall’altra. Ormai questo sodalizio creativo sembra aver messo le tende nell’ecosistema del grande schermo. I quattro, dopo Cortina Express e Agatha Christian sono infatti al lavoro su un nuovo film, che si intitolerà Spie per caso – Missione Tokyo. Di seguito la sinossi ufficiale del film: "Mandati in Giappone da MM (Mara Maionchi),responsabile dei servizi segreti, per recuperare un software capace di rendere indistinguibili realtà e contenuti generati dall’intelligenza artificiale, gli ex agenti Massimo (Christian De Sica) e Aldo (Lillo Petrolo) scoprono di essere parte di un piano più grande di loro. Con l’aiuto di Sergio (Paolo Calabresi), agente italiano sotto copertura e maestro di improbabili travestimenti, il duo si trasforma in un improbabile trio di spie che, tra Yakuza, travestimenti assurdi e missioni disastrose, dovrà salvare una donna rapita e impedire che la tecnologia finisca nelle mani sbagliate".

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Tra mafia giapponese, travestimenti assurdi e situazioni improbabili, i protagonisti saranno coinvolti in una vera e propria avventura internazionale per evitare che la tecnologia finisca nelle mani sbagliate. Nel cast del film anche Mara Maionchi, Francesco Bruni, Jun Ichikawa, Yoko Yamada, Taiyo Yamanouchi, e Hal Yamanouchi.

Quando esce Spie per caso – Missione Tokyo al cinema

Le riprese, attualmente in corso, si stanno svolgendo su set divisi tra Italia e Giappone. Della sceneggiature si sono occupati Giovanni Bognetti, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e lo stesso Puglielli. Il film è prodotto da Mattia Guerra per Be Water Film in collaborazione con Medusa Film.

Al momento non abbiamo ancora informazioni sulla data di uscita ufficiale per Spie per caso – Missione Tokyo. Essendo ancora in piena produzione, occorrerà aspettare ancora un po’. Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità in merito al prossimo progetto di Christian De Sica, rimanete sintonizzati su queste pagine.

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