Christian De Sica e Lillo, la scoppiettante coppia del cinema italiano: perché vedere i loro film I due attori hanno dimostrato di essere una coppia cinematografica di grande successo: ecco quali sono e dove vedere i film che hanno fatto insieme.

Negli ultimi anni il cinema italiano ha visto nascere una nuova coppia artistica che lentamente è riuscita a conquistare il pubblico con risate, complicità e una chimica comica veramente irresistibile: Christian De Sica e Lillo. Due generazioni diverse, un passato ricco di esperienze e un presente brillante che li unisce in una serie di film imperdibili. Con tre titoli di grande successo e un nuovo film appena arrivato al cinema, la coppia sembra destinata a dare ancora grandi soddisfazioni. Ecco allora i film che li vedono insieme sul set e dove vederli in streaming.

Colpi di fulmine (2012)

Il film che ha rappresentato uno dei primi incontri cinematografici tra Christian De Sica e Lillo è Colpi di fulmine, commedia a episodi del 2012 diretta da Neri Parenti. La pellicola propone due storie parallele legate dalle assurde vicende amorose e dagli equivoci che ne derivano: nel primo episodio Christian De Sica interpreta uno psichiatra costretto a fingersi sacerdote per sfuggire alla giustizia, finendo però coinvolto in situazioni sempre più grottesche. Nel secondo episodio, invece, Lillo interpreta il ruolo di un’autista che deve insegnare a un diplomatico rigido e altolocato a comportarsi da perfetto "romanaccio" per conquistare una donna. Il film è attualmente disponibile in streaming su Apple TV, Rakuten TV, Google Play Film e CHILI.

Colpi di fortuna (2013)

L’anno seguente la collaborazione prosegue con Colpi di fortuna, sempre sotto la guida del regista Neri Parenti. Questa volta le gag e le situazioni comiche, divise in tre episodi distinti, si intrecciano attorno a una serie di personaggi coinvolti in una girandola di colpi di scena, tentativi di fortuna e, naturalmente, gag tipiche del cinema popolare italiano. Nel cast, oltre a Christian De Sica e Lillo, troviamo anche Greg, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il film è attualmente disponibile in streaming su Apple TV, Rakuten TV, Google Play Film e CHILI.

Cortina Express (2024)

Dopo diversi anni, De Sica e Lillo sono tornati insieme da protagonisti nel 2024 nel film Cortina Express, commedia diretta da Eros Puglielli. Ambientato tra le incantevoli piste di Cortina d’Ampezzo, il film racconta le esilaranti vicende di un gruppo di personaggi le cui vite si intrecciano tra amore, crisi personali e situazioni rocambolesche. Christian De Sica interpreta Lucio De Roberti, viveur di mezza età alle prese con un nipote e un matrimonio da mandare a monte, mentre Lillo è Dino Doni, un cantante fallito alle prese con il desiderio di riconquistare l’affetto della figlia. Il film è attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Agata Christian – Delitto sulle nevi (2026)

L’ultimo progetto della coppia cinematografica è Agata Christian – Delitto sulle nevi, in uscita al cinema il 5 febbraio 2026. Diretto nuovamente da Eros Puglielli, il film è una commedia gialla che combina ironia, mistero e situazioni surreali con un tocco di suspense. Christian De Sica è il celebre criminologo Christian Agata, invitato da una famiglia di magnati dei giochi da tavolo a trascorrere un weekend in montagna per promuovere un nuovo prodotto. Come spesso accade, quello che doveva essere un soggiorno tranquillo si trasforma in un’intricata indagine quando un omicidio sconvolge tutti i presenti e Lillo, nel ruolo del brigadiere ingenuo e appassionato, si lancia in deduzioni tanto strampalate quanto esilaranti.

