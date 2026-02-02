Christian De Sica, il sogno nel cassetto prende vita: realizzerà un film sul padre Vittorio. Chi sarà il protagonista
In un’intervista, Christian De Sica ha raccontato un aneddoto su Vittorio e ha svelato il sogno di realizzare un film dedicato al padre dopo vent’anni di attesa
Christian De Sica e una delle garanzie che il nostro cinema ha la fortuna di avere ancora e di cui va enormemente fiero. L’attore settantacinquenne, nel corso di un’intervista a La Stampa, ha parlato della sua carriera, della sua bellissima famiglia, del rapporto con i nipoti e di suo padre, l’indimenticabile Vittorio. Proprio su di lui, Christian ha svelato che il suo sogno nel cassetto, presto potrebbe diventare realtà, ovvero, la realizzazione di un film sul suo caro papà. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.
Christian De Sica sul film dedicato al padre Vittorio: "L’ho scritto vent’anni fa"
Come vi abbiamo anticipato, è stata un’intervista intensa quella di Christian De Sica rilasciata a La Stampa, in cui si è raccontato a cuore aperto. Una parte molto interessante, riguarda il padre Vittorio. In particolare, Christian ha ricordato un momento molto emozionante vissuto a teatro durante Parlami di me, quando raccontò un aneddoto sulla morte del padre Vittorio: "Quando ero in scena con Parlami di me, scritto da Enrico Vaime e Maurizio Costanzo, raccontavo un aneddoto sulla morte di mio padre. Ho visto tutta la sala che si alzava e batteva le mani. Mi sono molto emozionato, perché quell’applauso era dedicato a lui, che stava lassù". Poi, è arrivata la parte più interessante dell’intervista. L’attore, infatti, ha parlato, poi, di un progetto cinematografico dedicato proprio a Vittorio De Sica, scritto vent’anni fa e che spera di realizzare presto. Il film racconterà la storia de La Porta del Cielo (1943) e di come il padre riuscì a salvare decine di ebrei impiegandoli come comparse: "Un film che realizzò anche per salvare decine di ebrei che prese come comparse. L’ho scritto 20 anni fa, speriamo che si realizzi".
In origine Christian pensava di interpretare il padre, ma oggi non è più possibile per una questione di età: "Pensavo di farlo interpretando mio padre, ma ora sono troppo vecchio, Vittorio aveva 42 anni, e mia madre, Maria Mercader, 15 di meno". Tuttavia, ha svelato che sono in corso valutazioni sugli attori protagonisti: "Stiamo scegliendo l’attore, ho incontrato Alessandro Borghi, gli manderò la sceneggiatura. Abbiamo pensato anche a Claudio Santamaria e a Francesco Scianna, non voglio puntare sulla somiglianza, il protagonista deve essere diverso da papà". Se dovesse essere realizzato, non abbiamo dubbi che sarà un gran bel progetto e, soprattutto, dobbiamo capire cosa ne pensa Borghi.
Agata Christian, quando esce il nuovo film con De Sica: trama e cast
Molto presto, vedremo Christian De Sica al cinema, con il film Agata Christian – Delitto Sulle Nevi, in uscita il 5 febbraio 2026. La pellicola è diretta da Eros Puglielli e ha come protagonista proprio Christian Agata, celebre criminologo dal sarcasmo pungente, che accetta l’invito della ricca famiglia Cullman per un weekend in una villa di lusso in Valle d’Aosta, in occasione del lancio di una nuova edizione del loro famoso gioco da tavolo Crime Castle. Durante il soggiorno emergono forti tensioni quando il patriarca Carlo Cullman decide di bloccare la vendita dell’azienda a una start-up rivale.
La mattina seguente Carlo viene trovato morto, ucciso da un colpo di pistola e abbandonato sul tabellone del gioco. Una valanga isola la villa, trasformando la vacanza in un’indagine claustrofobica. Agata, affiancato dal brigadiere Gianni Cuozzo, poliziotto eccentrico e suo grande ammiratore, deve districarsi tra sospetti, segreti e rivalità familiari per scoprire l’assassino, in un contesto in cui tutti sembrano avere qualcosa da nascondere. Nel cast troviamo anche:
- Lillo
- Paolo Calabresi
- Maccio Capatonda
- Giorgio Colangeli
- Sara Croce
- Chiara Francini
- Marco Marzocca
- Enzo Paci
- Alice Pagani
- Nicolo’ Rapisarda
