Christian De Sica “bullizza” Milly Carlucci e scoppia la bufera sui social: "Che gran cafone" L'attore ha condiviso su Instagram e poi cancellato un post con uno sfottò rivolto a Milly Carlucci. Sui social è bufera

CONDIVIDI

Christian De Sica si è ritrovato al centro dell’attenzione mediatica per un episodio nato e sviluppatosi nel giro di poche ore sui social.

L’attore ha infatti pubblicato su Instagram un post legato a Milly Carlucci e al programma Ballando con le Stelle. Il post è rimasto online solo per breve tempo, prima di essere cancellato. Un intervento tardivo, però, che non ha impedito a molti utenti di notarlo. Nel frattempo, lo screenshot del messaggio ha iniziato a circolare rapidamente in rete. Ricostruiamo passo dopo passo cosa è successo.

Christian De Sica e il giallo del post su Milly Carlucci: ecco cosa è successo

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle 2025, Christian De Sica è finito al centro di una bufera social per un gesto. L’attore ha infatti condiviso su Instagram una foto del profilo di Milly Carlucci, accompagnandola con un commento sull’aspetto fisico della conduttrice: "Ma l’orecchio?".Il messaggio è rimasto online per pochissimo tempo prima di essere eliminato. Una cancellazione immediata che, però, non è bastata a fermarne la diffusione. Lo screenshot del post ha iniziato a circolare velocemente, rilanciato anche dal giornalista Massimo Galanto. In rete si sono moltiplicate reazioni e critiche, trasformando l’episodio in un caso virale. Non è chiaro se si sia trattato di una battuta impulsiva o di una leggerezza sottovalutata, quel che è certo è che Christian De Sica è finito sotto la forca dei social: "Il suo solito livello infimo", "Gli è passato per la testa di essere un gran cafone come al solito", "Ognuno dovrebbe guardare i propri difetti", "De Sica avrà orecchie perfette, suppongo", "Forse lui vorrebbe essere lei", sono alcuni dei commenti degli utenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel dibattito esploso online non sono mancati interventi a difesa di Christian De Sica. Alcuni utenti hanno sottolineato come il commento fosse una semplice battuta, priva di cattive intenzioni. Secondo i sostenitori dell’attore, il clima sui social renderebbe ormai impossibile scherzare senza essere fraintesi: "Non si può più scherzare su nulla, W Christian", ha scritto un utente.

Ironia della sorte, proprio Milly Carlucci aveva cercato di convincere Christian De Sica a partecipare a questa edizione di Ballando con le Stelle. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, la conduttrice sarebbe stata intenzionata a inserire l’attore e cantante nel cast della prossima stagione. Chissà se sarà della stessa idea e se tornerà in azione con lui anche il prossimo anno per la nuova edizione del talent show.

Post Instagram di Christian De Sica, poi sparito. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/C93JYvmtQ6 — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) December 13, 2025

Potrebbe interessarti anche