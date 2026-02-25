Christian Bale torna a lavorare con Michael Mann sul suo film più atteso Heat 2 è realtà, e vedrà tra i protagonisti Christian Bale, di nuovo al lavoro insieme a Micheal Mann

Christian Bale è ufficialmente a bordo di Heat 2: dopo mesi di indiscrezioni, l’attore ha confermato di persona il suo coinvolgimento nel sequel del celebre film di Michael Mann "Heat – La sfida" durante un’intervista con Jake Hamilton, affermando che "presto sarò di nuovo a Chicago per Heat 2". Finora si sapeva che Bale stava valutando un ruolo importante ed era da novembre che circolava la voce di questo possibile casting, ma questa frase chiude il cerchio sul suo ingaggio. Anche se, al momento, non è stato rivelato quale personaggio interpreterà. Il film, che vedrà anche Leonardo DiCaprio in un ruolo chiave, è tra i sequel più attesi degli ultimi anni proprio perché ci permette di tornare su un’opera diventata un riferimento assoluto del crime contemporaneo.

Di che parlerà Heat 2?

Heat 2 sarà tratto dal romanzo omonimo scritto proprio da Mann e pubblicato nel 2022, che funziona contemporaneamente da prequel e sequel del film del 1995. La storia, quindi, si muove avanti e indietro nel tempo: da un lato torna agli anni precedenti agli eventi del primo Heat, seguendo le origini e le traiettorie di personaggi come il detective Vincent Hanna e i criminali Neil McCauley e Chris Shiherlis; dall’altro riparte anche dal punto di svolta del finale del film originale. DiCaprio viene spesso indicato come possibile nuovo volto di Chris Shiherlis (interpretato dal compianto Val Kilmer nel 1995), mentre su Bale – proprio perché non sono emerse conferme sul personaggio – restano solo ipotesi. Il progetto segna anche un ricongiungimento professionale: Mann e Bale non lavoravano insieme da 17 anni, dai tempi di Nemico pubblico – Public Enemies, del 2009.

Il futuro del progetto

Sul fronte produttivo e industriale, non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma negli ultimi mesi il progetto ha cambiato casa: The Hollywood Reporter ha confermato che United Artists ora sarebbe la nuova casa del progetto. In precedenza il film era passato da Warner Bros., dove lo sviluppo aveva incontrato ostacoli legati al budget: lo studio, secondo le ricostruzioni, non voleva arrivare ai 170 milioni richiesti da Mann, proponendo circa 150 milioni a fronte però di un impegno per un terzo film, strada che non sarebbe stata percorsa. Con il passaggio a United Artists, risultano ora coinvolti come produttori anche Scott Stuber e Jerry Bruckheimer.

Uscito nel 1995, Heat è diventato un classico anche grazie all’incontro-scontro tra Al Pacino e Robert De Niro e a una reputazione cresciuta nel tempo: su Rotten Tomatoes è indicato con un punteggio dell’84%. Al box office ha incassato oltre 187 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 60 milioni. Non fu percepito subito come un successo, ma col passare degli anni si è consolidato come film di culto e come uno dei titoli più influenti del genere crime e, in generale, come uno dei film più amati del regista.

