Chris Pratt è un veterano dei Navy SEAL che fa vibrare i cuori in questo nuovo film
Chris Pratt torna sul piccolo schermo con un toccante film che lo vede nei panni di un veterano Navy SEAL alle prese con suo nipote in difficoltà
Chris Pratt torna sul piccolo schermo e, questa volta, veste i panni di un veterano dei Navy SEAL che addestra il nipote nel nuovo film Way of The Warrior Kid di Apple TV.
Chris Pratt ha una missione speciale nella nuova serie TV: aiutare suo nipote
Il celebre attore intraprende questa nuova avventura al fianco del piccolo protagonista, Jude Hill, che interpreta Marc, un bambino delle medie che ha difficoltà a scuola: rimane indietro e viene preso di mira dai compagni. Il personaggio di Pratt, Jake, è un veterano decorato dei Navy SEAL che, ferito, fa visita a Marc e a sua madre, Sarah (Linda Cardellini), per guarire e riprendersi. Durante il suo soggiorno, Jake elabora un programma che chiama "Operazione Warrior Kid", basato sul suo addestramento nei SEAL. L’uomo vuole infatti aiutare Marc ad avere più fiducia in sé stesso e decide di farlo attraverso l’unica cosa in cui è davvero bravo. L’addestramento non consiste tanto nell’imparare a combattere, quanto piuttosto nel far sì che Jake cerchi di mostrare a Marc cos’è il vero coraggio, affrontando i propri demoni lungo il cammino.
Basato sul romanzo bestseller dell’ex Navy SEAL Willink, Way of the Warrior Kid è tratto da una sceneggiatura del produttore americano Will Staples, noto per aver scritto progetti militari e d’azione, come Senza Rimorso e La stoffa giusta.
Quando esce il nuovo film con Chris Pratt
In merio alla data d’uscita del film, al Press Day di Apple TV, è stato annunciato che debutterà in tutto il mondo sulla piattaforma streaming il 20 novembre 2026. Joseph McGinty Nichol, noto come MCG, dirigerà il prossimo film di Apple TV.
Va detto che, prima di questo film, Chris Pratt ha già interpretato un personaggio dei Navy SEAL, James Reece, in The Terminal List e nella sua serie prequel, The Terminal List: Dark Wolf. Anche il quindicenne Hill ha interpretato ruoli simili a Marc, come Buddy, un bambino sensibile e attento che affronta il bullismo e cresce nel film Belfast, e Leopold Ferrier in A Haunting in Venice.
