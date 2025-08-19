Chris Pratt, l’attore di Jurassic World difende l’amministrazione Trump: “Non bisogna sminuire il buono”
L’attore statunitense ha espresso la sua stima nei confronti di Robert F. Kennedy Jr, segretario alla salute e ai servizi umani nell'amministrazione Trump.
L’attore americano Chris Pratt, conosciuto per i suo i tanti ruoli in film di successo come Guardiani della Galassia o Jurassic World, nel corso di un’intervista con Bill Maher ha colto l’occasione per esprimere il suo personale parere sull’attuale politica americana. In particolare, l’attore ha espresso parole di stima nei confronti di Robert F. Kennedy Jr, suo parente acquisito nonché segretario alla salute e ai servizi umani dell’amministrazione Trump, sottolineando come l’odio verso il Presidente non debba andare a sminuire ciò che la sua amministrazione sta facendo di buono per le persone: ecco le sue parole.
Chris Pratt: "L’odio per Trump non deve portare a rifiutare ogni successo della sua amministrazione"
Pur non essendosi mai esposto in maniera plateale dal punto divista politico, il celebre attore Chris Pratt si è espresso con parole molto positive nei confronti di Robert F. Kennedy Jr, suo cugino acquisito a seguito del matrimonio con Katherine Schwarzenegger nonché Segretario alla Salute e ai Servizi Umani del Presidente Trump. "Ci siamo frequentati varie volte, sempre in cene di famiglia. Mi sono trovato bene, penso che sia fantastico. È divertente, straordinario. Lo adoro", ha rivelato Chris Pratt a proposito di Robert F. Kennedy Jr.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ma l’attore ha sottolineato, prima di tutto, di apprezzare molto il suo impegno in campo sanitario e il programma Make America Healthy Again. "Ci sono cose che sembrano avere un ampio sostegno bipartisan, come togliere sostanze tossiche dal cibo dei bambini. Penso che sia una cosa grandiosa", ha affermato l’attore. Quest’ultimo ha poi ricordato come spesso la percezione pubblica venga alterata, invitando le persone a non lasciarsi accecare dall’odio verso il Presidente rifiutando a priori anche ciò che la sua amministrazione sta facendo di buono.
"La politica è un mondo sporco. Ho visto in prima persona come l’immagine che ti costruiscono possa essere in totale contrasto con chi sei davvero. Mi dispiacerebbe essere così intrappolato nell’odio per il presidente da rifiutare ogni successo della sua amministrazione. Non è che se lo fanno loro, io allora metto la candeggina nei cereali dei miei figli!", ha concluso Chris Pratt.
Chris Pratt, dove vedere i film più celebri dell’attore
Al di là delle ideologie politiche personali, Chris Pratt rimane uno degli attori più amati del cinema americano e internazionale. Tra i suoi film più celebri ricordiamo la trilogia di Guardiani della Galassia, attualmente disponibile in streaming su Disney+, Google Play Film, Apple TV, Rakuten TV, TIM Vision e Amazon Prime Video.
Impossibile poi non citare anche la saga di Jurassic World che lo vede protagonista in tre film: Jurassic World, Jurassic World – il regno distrutto e Jurassic World – Il dominio, tutti attualmente disponibili in streaming su CHILI, Google Play Film, Apple TV, Rakuten TV e Amazon Prime Video.
Infine è doveroso ricordare anche il film Passengers con Jennifer Lawrence, disponibile in streming su Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, TIM Vision, Google Play Film e Rakuten TV.
Potrebbe interessarti anche
Il gatto parlante è realtà, Chris Pratt torna in Garfield 2: dove vedere il primo film
Chris Pratt torna a dare voce al gatto più pigro del mondo: il sequel di Garfield Mo...
Scarlett Johansson, bacio infuocato sul red carpet di Jurassic World con Jonathan Bailey: tutti senza parole
Il protagonista del nuovo film della saga ha mostrato una grande complicità con l’at...
La Guerra dei Mondi, Ice Cube contro gli alieni hi-tech: quando esce su Prime Video il reboot shock
La Guerra dei Mondi arriva su Prime Video: Eva Longoria e Ice Cube protagonisti indi...
Final Destination 7, in arrivo un nuovo terrificante film della saga horror: cosa vedremo
Dopo il successo di “Final Destination: Bloodlines”, il settimo film è attualmente i...
Margot Robbie e Ryan Gosling di nuovo insieme dopo il successo di Barbie: in arrivo il prequel di Ocean's Eleven
I due attori si ritroveranno di nuovo insieme sul set del film che racconterà ciò ch...
Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds annuncia l'arrivo di un personaggio: le teorie su Deadpool
Un post su Instagram dell'attore di Deadpool lancia più di un segnale sulla presenza...
Spider-Verse si fa punk: Daniel Kaluuya firma il nuovo film animato su Spider-Punk, l’eroe ribelle che sfida il sistema
Dopo il successo di Spider-Verse, Sony punta su Spider-Punk: Kaluuya scrive un film ...
Nola King, Samuel L. Jackson insieme a Stallone come protagonista della sua prima serie tv
Si chiamerà Nola King e sarà lo spin-off della fortunata serie Tulsa King, originale...