Chris Pratt, l’attore di Jurassic World difende l’amministrazione Trump: “Non bisogna sminuire il buono” L’attore statunitense ha espresso la sua stima nei confronti di Robert F. Kennedy Jr, segretario alla salute e ai servizi umani nell'amministrazione Trump.

L’attore americano Chris Pratt, conosciuto per i suo i tanti ruoli in film di successo come Guardiani della Galassia o Jurassic World, nel corso di un’intervista con Bill Maher ha colto l’occasione per esprimere il suo personale parere sull’attuale politica americana. In particolare, l’attore ha espresso parole di stima nei confronti di Robert F. Kennedy Jr, suo parente acquisito nonché segretario alla salute e ai servizi umani dell’amministrazione Trump, sottolineando come l’odio verso il Presidente non debba andare a sminuire ciò che la sua amministrazione sta facendo di buono per le persone: ecco le sue parole.

Chris Pratt: "L’odio per Trump non deve portare a rifiutare ogni successo della sua amministrazione"

Pur non essendosi mai esposto in maniera plateale dal punto divista politico, il celebre attore Chris Pratt si è espresso con parole molto positive nei confronti di Robert F. Kennedy Jr, suo cugino acquisito a seguito del matrimonio con Katherine Schwarzenegger nonché Segretario alla Salute e ai Servizi Umani del Presidente Trump. "Ci siamo frequentati varie volte, sempre in cene di famiglia. Mi sono trovato bene, penso che sia fantastico. È divertente, straordinario. Lo adoro", ha rivelato Chris Pratt a proposito di Robert F. Kennedy Jr.

Ma l’attore ha sottolineato, prima di tutto, di apprezzare molto il suo impegno in campo sanitario e il programma Make America Healthy Again. "Ci sono cose che sembrano avere un ampio sostegno bipartisan, come togliere sostanze tossiche dal cibo dei bambini. Penso che sia una cosa grandiosa", ha affermato l’attore. Quest’ultimo ha poi ricordato come spesso la percezione pubblica venga alterata, invitando le persone a non lasciarsi accecare dall’odio verso il Presidente rifiutando a priori anche ciò che la sua amministrazione sta facendo di buono.

"La politica è un mondo sporco. Ho visto in prima persona come l’immagine che ti costruiscono possa essere in totale contrasto con chi sei davvero. Mi dispiacerebbe essere così intrappolato nell’odio per il presidente da rifiutare ogni successo della sua amministrazione. Non è che se lo fanno loro, io allora metto la candeggina nei cereali dei miei figli!", ha concluso Chris Pratt.

Chris Pratt, dove vedere i film più celebri dell’attore

Al di là delle ideologie politiche personali, Chris Pratt rimane uno degli attori più amati del cinema americano e internazionale. Tra i suoi film più celebri ricordiamo la trilogia di Guardiani della Galassia, attualmente disponibile in streaming su Disney+, Google Play Film, Apple TV, Rakuten TV, TIM Vision e Amazon Prime Video.

Impossibile poi non citare anche la saga di Jurassic World che lo vede protagonista in tre film: Jurassic World, Jurassic World – il regno distrutto e Jurassic World – Il dominio, tutti attualmente disponibili in streaming su CHILI, Google Play Film, Apple TV, Rakuten TV e Amazon Prime Video.

Infine è doveroso ricordare anche il film Passengers con Jennifer Lawrence, disponibile in streming su Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, TIM Vision, Google Play Film e Rakuten TV.

