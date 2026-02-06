Chris Hemsworth soffia il posto a Channing Tatum ed entra nel mondo della malavita di Matt Ross Chris Hemsworth entra nel cast del nuovo film del regista Matt Ross, Kockroach, prendendo il posto del collega Channing Tatum

Chris Hemsworth, l’indimenticabile star di Thor e Mad Max, approda nel cast di Kockroach, un ambizioso film poliziesco ambientato a New York. L’attore prenderà il posto di Channing Tatum, costretto a rinunciare al progetto per precedenti impegni lavorativi. Hemsworth affiancherà un cast di alto livello che include già Taron Egerton e Zazie Beetz.

Chris Hemsworth entra nel cast del nuovo film del regista Matt Ross: la trama e il team stellare

Il film, prodotto da Andrew Lazar (American Sniper), è descritto come un’opera sulla scia di grandi classici come Quei bravi ragazzi e Scarface. La storia segue le vicende di un misterioso straniero che sfida la malavita newyorkese, scalando le gerarchie fino a diventare un boss leggendario in una città dove il potere è l’unica moneta di scambio.

Le riprese inizieranno ad aprile. Il progetto vanta nomi di grande prestigio dietro la macchina da presa, a partire dalla regia di Matt Ross. La sceneggiatura è invece tratta dal romanzo di William Lashner, scritta da Jonathan Ames e revisionata dallo stesso Matt Ross. Alla produzione troviamo invece Andrew Lazar e Christina Weiss Lurie.

Il team include inoltre eccellenze come lo scenografo premio Oscar Colin Gibson (ha lavorato a Mad Max: Fury Road), il direttore della fotografia Adam Arkapaw (noto per show come True Detective e The King) e il supervisore degli effetti visivi Jonathan Dearing (che ha lavorato a film horror come M3GAN e L’uomo invisibile).

Azione alle stelle per Chris Hemsworth (e non solo in Kockroach)

Non è ancora noto, al momento in cui scriviamo, il ruolo che avrà la stella della Marvel in questo crime thriller. Sappiamo che Hemsworth ha accettato questo incarico nonostante la sua agenda fittissima: oltre a Kockroach, lo vedremo infatti molto presto in Crime 101 (Amazon MGM), poi in Avengers: Doomsday dei fratelli Russo e in Subversion, un nuovo action movie targato Amazon.

Kockroach si preannuncia come uno dei titoli di punta del mercato internazionale, grazie a un mix di star consolidate e un comparto tecnico pluripremiato.

