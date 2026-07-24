È morta Chris Anne Affleck, mamma degli attori Ben e Casey Affleck: l'addio dopo una grave malattia La madre delle due star di Hollywood è morta all'età di 83 anni dopo aver lottato contro una malattia mortale

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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La famiglia Affleck piange la scomparsa di Chris Anne Affleck, madre delle due star del cinema americano Casey e Ben Affleck. La donna si è spenta nel sonno a 83 anni lo scorso 2 giugno, dopo aver affrontato nei mesi precedenti le complicazioni di una grave malattia diagnosticatale alla fine dell’anno scorso. La donna, infatti, combatteva contro un tumore al pancreas, che non è riuscita a vincere. A dare l’annuncio della sua morte sono stati i familiari attraverso un ricordo pubblicato sulle pagine del Boston Globe.

Chi era Chris Anne Affleck, mamma delle due star di Hollywood

Prima ancora di essere la madre di due premi Oscar, Christine Anne Boldt è stata una figura di spicco nel campo sociale ed educativo: negli anni Sessanta prese parte in prima persona ai Freedom Riders, i viaggi di protesta contro la segregazione razziale negli Stati del Sud. Dopo la laurea alla prestigiosa università di Harvard, ha dedicato oltre trent’anni della sua vita alla scuola pubblica come maestra di elementari, lavorando fino al pensionamento avvenuto nel 2008.

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Nel 1972 e nel 1975 sono nati i suoi due figli, Ben e Casey, avuti dal matrimonio con Timothy Affleck. Quando la coppia si è separata, Chris è rimasta il vero punto fermo della crescita dei ragazzi, sostenendoli in ogni momento. È stata proprio lei a credere fin da subito nelle inclinazioni artistiche di Ben: sfruttando le sue relazioni dei tempi di università, contattò un’ex compagna di stanza ad Harvard – diventata direttrice di casting – permettendo così al primogenito di sostenere i suoi primi provini per la televisione.

I grandi successi dei figli e la presenza di Chris Anne nonostante la malattia

Il supporto della madre ha accompagnato l’ascesa di entrambi i figli fino ai massimi riconoscimenti del cinema mondiale: Ben Affleck ha conquistato la statuetta nel 1998 per la miglior sceneggiatura con Will Hunting – Genio ribelle (presentandosi alla cerimonia a braccetto proprio con la madre) e un secondo Oscar nel 2013 per la produzione di Argo.

Casey Affleck si è aggiudicato il premio come miglior attore protagonista nel 2017 con Manchester by the Sea. Nonostante le condizioni di salute precarie degli ultimi tempi, Chris è riuscita a realizzare il suo ultimo grande desiderio: partecipare, lo scorso 31 maggio, alla festa per il diploma del nipote Atticus. Circondata dall’affetto dei familiari, si è spenta due giorni dopo, lasciando i figli Ben e Casey e i suoi cinque nipoti (Atticus, Indiana, Violet, Fin e Sam). Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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