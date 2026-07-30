Ben Affleck, le cause della morte della madre Chris: il dettaglio rimasto finora sconosciuto La donna da qualche mese stava affrontando una difficile malattia che la famiglia ha preferito non rendere pubblica per ragioni di privacy

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Chris Affleck, madre degli attori Ben e Casey, sarebbe morta davanti al primo, mentre si trovava in visita nella casa di lui a Los Angeles. La donna era alle prese da mesi con una grave malattia, di cui la famiglia aveva preferito non parlare per ragioni di privacy. Il certificato di morte ottenuto dalla stampa americana aggiunge nuovi dettagli sulle sue ultime settimane e chiarisce quali sono state le cause del decesso della donna.

Le cause della morte di Chris Affleck, avvenuta a casa del figlio Ben

Secondo il documento ufficiale, Chris Affleck è morta per arresto cardiopolmonare. La donna aveva un quadro clinico aggravato da un adenocarcinoma pancreatico, diagnosticato nel dicembre 2025, al quale si erano aggiunte anche altre condizioni cliniche, tra cui una fibrillazione atriale e un ictus ischemico. Nei suoi ultimi istanti di vita, Chris si trovava a Los Angeles, a casa del figlio Ben, e sarebbe morta lì, come conferma l’indirizzo riportato nel certificato, che corrisponde alla residenza dell’attore.

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La malattia della donna era stata tenuta sotto stretto riserbo da parte della famiglia, che non desiderava alzare polveroni o clamore mediatico attorno a una situazione molto delicata.

L’ultimo ricordo di Ben e Casey per la madre

Laureata ad Harvard, per 35 anni Chris Affleck si era dedicata all’insegnamento, votando la sua vita a una professione che le permetteva di avere un impatto in quella delle persone. Non solo, perchè aveva anche coltivato un grande impegno civile, partecipando da giovane al Freedom Summer del 1964, alle manifestazioni contro la guerra in Vietnam e, negli anni successivi, sostenendo numerose iniziative sociali e ambientali. Un sentimento che non l’aveva abbandonata nemmeno dopo il pensionamento, periodo in cui ha collaborato con associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente e nella difesa dei diritti civili, valori che aveva trasmesso anche ai suoi figli e ai suoi nipoti.

Dopo la diagnosi ricevuta nel 2025, i medici le avevano dato solo sei mesi di vita, come si legge nel necrologio, ma Chris è comunque riuscita a coronare il sogno di vedere diplomato il nipote Atticus, figlio di Casey. Nel ricordo della famiglia, infatti, viene citato il fortissimo legame con i suoi cinque nipoti, che considerava una delle gioie più grandi della sua vita. La cerimonia di consegna del diploma è avvenuta il 31 maggio 2026, e la donna ha potuto viverla assieme alla sua famiglia e ai suoi cari, venendo a mancare solamente due giorni dopo. Uno sforzo finale contro la malattia per vedere avverato il suo ultimo sogno. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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