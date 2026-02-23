Chiusura Olimpiadi 2026, riscatto Rai: telecronaca top, Roberto Bolle da brividi, Bulbarelli omaggia Ghali (e si emoziona) Dopo le polemiche della cerimonia di apertura il gran finale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina è stato un successo: i paragoni (spietati) con Petrecca

È ufficialmente calato il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ieri domenica 22 febbraio 2026, infatti, è andata in scena la cerimonia di chiusura 25esima edizione dei Giochi Olimpici. L’evento è stato ovviamente trasmesso in onda su Rai 1 e questa volta (dopo le polemiche della cerimonia di apertura che hanno portato alle dimissioni di Paolo Petrecca) la diretta dall’Arena di Verona è stata impeccabile, con tantissimi ospiti e momenti che hanno strappato l’applauso dei social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cerimonia di chiusura

Ieri domenica 22 febbraio 2026 si è ufficialmente conclusa con un medagliere da record la spedizione olimpica azzurra ‘in casa’ alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. All’Arena di Verona, infatti, è andata in scena la cerimonia di chiusura della 25esima edizione dei Giochi Olimpici e l’evento, questa volta, è stato un successo. A partire dalla suggestiva cornice (per la prima volta nella storia si è tenuta una cerimonia olimpica in un sito del patrimonio UNESCO) la serata è stata impeccabile. Dopo un inizio ‘fiacco’ è salita in cattedra la lirica con i personaggi più iconici come Rigoletto e Aida (sicuramente un tributo più degno all’opera del costume carnevalesco di Giuseppe Verdi due settimane fa a San Siro) ad aprire la strada agli atleti. Dai portabandiera Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto ad Arianna Fontana e Pietro Sieghel, tutti gli azzurri sono entrati sulle note dell’inno nazionale suonato dall’ l’orchestra della Filarmonica a scacciare via l’incubo della versione pausiniana. Spazio poi alla sfilata pop e, soprattutto, al grande show di Roberto Bolle, che ha ballato sulle note del brano ‘Il Mondo’ cantato da Joan Thiele: una formula vincente, che ha emozionato l’arena e il pubblico a casa. Applausi anche per il gran finale di Achille Lauro e il bel gesto dei telecronisti Rai, che hanno omaggiato anche Ghali: "Achille Lauro è una delle figure più iconiche del pop italiano e mondiale che crea performance che stanno fra la musica, la moda, l’immagine. Ha collaborato con un sacco di artisti, ci piace ricordarne uno: Ghali". E a proposito di telecronaca, dopo il disastro della cerimonia di apertura (che ha costretto l’ormai ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca alle dimissioni), il ritorno di Aldo Bulbarelli in telecronaca è stata una vera boccata d’aria fresca. Emozionatosi anche ricordando un collega scomparso, il telecronista è stato premiato dagli applausi del web, che è stato spietato nei paragoni con la cerimonia di apertura.

La reazione dei social: gli applausi del web

"Giustizia è fatta!", "Telecronaca Rai di stasera tutta un’altra storia", "Bellissima cerimonia, di gran classe, di gran lunga migliore di quella d’apertura", etc. si legge sul web dove – come detto – la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026b è stato un successo, a partire dalla telecronaca Rai. "Grazie ad Auro Bulbarelli che ha ricordato Ghali nella cerimonia d’apertura. Il cerchio si è chiuso", "Auro Bulbarelli, da ex telecronista di ciclismo, si sta alzando sempre più sui pedali per dimostrare certe differenze rispetto a sedici giorni fa", "Dite quello che volete, ma Bulbarelli e Genovesi sono top class: preparati, empatici, appassionati, seri e soprattutto hanno un profondo rispetto per il ruolo che ricoprono", "Oh, bisogna dire che la Rai sta facendo di tutto per farsi perdonare la telecronaca di Petrecca. Complimenti ad Auro Bulbarelli, se la sta cavando alla grande", "Spero che la gente, ma soprattutto i dirigenti Rai, si stiano accorgendo di che ca**ata immane fu togliere la cronaca della cerimonia di apertura ad Auro Bulbarelli, che è un pozzo di nozioni e cultura… lo si ascolta che è un piacere", "Che bella la telecronaca di stasera, così pulita, educata e competente. Brava la Rai, così si fa (possibilmente sempre)", "I commentatori Rai di questa cerimonia sono bravissimi! Averceli avuti anche alla cerimonia di apertura!".

