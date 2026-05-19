Chiude Il Paradiso delle Signore, Balivo ‘extra’ e Matano cambia orario: la nuova programmazione Rai Rai e Mediaset rivedono i palinsesti pomeridiani prima dell'estate. Lo impongono la fine di Amici 25 e lo stop all'iconica fiction sul primo canale. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Rai e Mediaset cambiano ancora. Il pomeriggio tv delle due reti, ora che la chiusura di stagione si avvicina, verrà rivoluzionato per coprire la fine ‘naturale’ di diversi programmi di punta. Chiuderà presto il Paradiso delle Signore, mentre Amici 25 ha già salutato gli appassionati con la vittoria di Lorenzo Salvetti nella finalissima. E intanto chi resta, come Matano e Balivo, dovrà fare i conti con slittamenti di palinsesto e qualche sorpresa. Ecco tuti i dettagli qui sotto.

Rai 1: addio Paradiso (per ora), Balivo raddoppia e Matano anticipa

Venerdì 22 maggio andrà in onda l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, che chiude i battenti almeno fino a settembre lasciando scoperto lo slot delle 16:10. In un primo momento, Rai 1 aveva pensato di ‘riempire’ il vuoto mantenendo uno spazio soap con le repliche della prima stagione di Capri, ma il progetto è stato accantonato.

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Dalla settimana del 25 maggio, invece, al posto del Paradiso arriverà un ‘montaggio speciale’ de La Volta Buona: Caterina Balivo continuerà con la puntata in diretta, seguita da un segmento extra con le migliori interviste e i momenti più forti della stagione. Lunedì 25 farà però eccezione per via di uno speciale del TG1 sulle Elezioni Comunali del 24–25 maggio, che occuperà quello slot.

A catena si muove poi tutto il blocco successivo del pomeriggio: dopo La Volta Buona Special arriverà il TG1 e, subito dopo, Vita in Diretta, che anticipa ancora l’orario d’inizio. Già in inverno il programma di Alberto Matano aveva giocato d’anticipo passando dalle 17:05 alle 16:55 per contrastare al meglio la concorrenza. Ora la partenza verrà limata di un ulteriore quarto d’ora (con inizio alle 16:45).

Il nuovo pomeriggio di Rai 1, in sintesi, sarà così strutturato:

14:05 – La Volta Buona (diretta)

– La Volta Buona (diretta) 16:00 – La Volta Buona Special (best of)

16:30 – TG1

16:45 – Vita in Diretta.

L’idea di fondo è chiara: rafforzare l’asse Balivo–Matano, riempiendo il vuoto lasciato da una soap che, pur chiudendo con ascolti in crescita, è comunque un prodotto registrato e stagionale. In questo modo Rai 1 tenta di presidiare il pomeriggio con due volti forti e una filiera di contenuti ‘caldi’ fino all’avvio dell’estate.

Canale 5 tra Racconto di una Notte (al posto di Amici) e La Forza di una Donna

Sul fronte Mediaset, il cambio di stagione è altrettanto evidente. La Forza di una Donna, soap turca che ha retto per mesi lo slot, si avvia al gran finale in grande stile: è fissato per venerdì 22 maggio 2026, a partire dalle ore 21:20 circa su Canale 5. In parallelo, la striscia di Amici si è chiusa con la finale della 25ª edizione, vinta dal cantante Lorenzo Salvetti.

Da lunedì 18 maggio, quindi, al posto di Amci e della soap è entrato in pianta stabile Racconto di una Notte, un’altra serie turca già testata precedenza. E non è tutto. Perché a seguire, Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi si sposterà alle 16:45, guadagnando una decina di minuti rispetto all’orario consueto per agganciarsi meglio alla platea della soap e accompagnare il pubblico verso il preserale.

In parallelo, il palinsesto Mediaset perderà un altro tassello stagionale con la finale del Grande Fratello Vip (in programma stasera). Da mercoledì 20 maggio scomparirà quindi la striscia post‑prandiale del reality che precedeva Beautiful, lasciando il blocco pomeridiano più lineare.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 si presenterà così:

13:45 – Beautiful

– Beautiful 14:20 – Forbidden Fruit

14:45 – Uomini e Donne

16:05 – Racconto di una Notte

16:45 – Dentro la Notizia.

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