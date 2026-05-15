Chiude La Ruota della Fortuna, stop anche per Silvia Toffanin, Panicucci e Nuzzi: ecco le date
Con l'estate ormai alle porte, diversi 'big' di Mediaset si prenderanno un meritato riposo dai palinsesti. Ma non tutti andranno in pausa subito. Ecco tutti i dettagli.
È quasi tempo di vacanze per i ‘big’ della TV. Con la stagione 2025/2026 agli sgoccioli, sia Mediaset che la Rai si apprestano a mettere in ‘pausa’ i programmi più seguiti del daytime e della sera. Da La Ruota della Fortuna su Canale 5, che si fermerà esattamente nello stesso giorno di Affari Tuoi, a Mattino 5 di Federica Panicucci, che andrà in ferie a breve. Passando per Verissimo di Silvia Toffanin e Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi. Ecco qui sotto tutte le date e i dettagli sulla pausa estiva in arrivo.
La Ruota della Fortuna, lo stop a fine giugno e il destino di Panicucci
L’ultimo (ma non per importanza) ad andare in stop in casa Mediaset sarà Gerry Scotti. Il conduttore de La Ruota della Fortuna dirà addio alla stagione il 27 giugno, in concomitanza con l’acerrimo ‘rivale’ Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. Senza dubbio, Scotti e Samira Lui torneranno più agguerriti che mai dopo l’estate, certi di avere regalato al Biscione un format rinato dai numeri a dir poco strepitosi.
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Chi invece se ne andrà in vacanza presto – il 29 maggio è attesa l’ultima puntata – è Federica Panicucci con Mattino 5. Lei e il compagno di avventure Francesco Vecchi si prenderanno un meritato riposo fino a settembre. Ma anche in questo caso la sopravvivenza dello show non è in discussione nella prossima stagione, visti gli ottimi numeri e il traino importante della cronaca nera (Garlasco in primis).
Verissimo in pausa e l’incognita Gianluigi Nuzzi
Quanto al programma intramontabile condotto da Silvia Toffanin, l’ultima puntata di Verissimo è prevista il 23 maggio, con uno speciale su Amici 25 dopo la finalissima del talent. Al suo posto su Canale 5 arriverà per cinque appuntamenti Le Storie. Ma il ritorno della Toffanin è già attesissimo dai fan, che ormai considerano la conduttrice Mediaset un’istituzione.
Resta Gianluigi Nuzzi. Con il suo Dentro La Notizia lascerà la rete ammiraglia del Biscione il 12 giugno, con il dubbio sul futuro del programma ancora da sciogliere. Il diretto competitor, Alberto Matano con Vita in Diretta, è una spina nel fianco notevole nei piani dell’azienda. Ma il lavoro di Nuzzi è innegabilmente ben fatto, il taglio personale e serio, quindi sarebbe un peccato non vederlo più con la nuova stagione. La speranza è che anche lui venga riconfermato al più presto. E nel frattempo, non resta che godersi i mesi estivi ricaricando al meglio le batterie. La tv di qualità non dorme mai. Al massimo, ogni tanto, si prende mesi di meritato riposo.
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