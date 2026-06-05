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Chiude dentro la Notizia, Canale 5 stoppa l’informazione pomeridiana: la nuova programmazione

Il programma successore di Pomeriggio 5 si prenderà una pausa (meritata) dai palinsesti dopo una lunga cavalcata. Al suo posto una carrellata di titoli di punta.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Gianluigi Nuzzi
IPA

L’estate ‘spegne il microfono’ all’informazione pomeridiana su Canale 5. Con l’arrivo della bella stagione, Dentro la Notizia – il quotidiano d’attualità guidato da Gianluigi Nuzzisi prepara a salutare il pubblico. Dopo la puntata di venerdì 12 giugno uscirà infatti dal palinsesto, lasciando spazio a un pomeriggio tutto a base di soap e serie tv. Ecco i dettagli e quando tornerà in onda.

Dentro la Notizia si ferma, ecco cosa va in onda

Nato a inizio stagione per raccogliere l’eredità di Pomeriggio Cinque, Dentro la Notizia ha segnato il debutto di Gianluigi Nuzzi nel daytime di Canale 5. Collocato nel tardo pomeriggio, il format ha puntato su cronaca nera, casi di attualità e collegamenti in diretta, con uno stile più giornalistico e puntuale rispetto ai predecessori.

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I primi mesi sono stati di assestamento, poi il programma ha trovato una sua platea stabile, pur senza riuscire a colmare il divario con La vita in Diretta di Alberto Matano, che continua a dominare la stessa fascia su Rai 1. Nuzzi, però, ha fatto il suo, riportando gli ascolti su livelli più rassicuranti rispetto all’avvio e convincendo Mediaset a considerarlo un tassello su cui investire anche nel futuro.

Proprio per questo lo stop di metà giugno non va letto assolutamente come una bocciatura. Si tratta di una pausa stagionale, dato che l’azienda ha scelto di non ‘costruire’ un Dentro la Notizia in versione estiva, e di concentrare le risorse informative su Tg e appuntamenti serali. La trasmissione di Nuzzi dovrebbe quindi riprendere regolarmente a settembre, con la conferma ufficiale attesa nella prossima presentazione dei palinsesti.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5

Al posto di collegamenti, servizi e dibattiti, in estate il pomeriggio di Canale 5 sarà un lungo susseguirsi di serie rodate. Il blocco prenderà forma già all’ora di pranzo: alle 13.45 l’immancabile Beautiful, colonna storica del daytime, seguita da Forbidden Fruit, tra le dizi turche più amate dal pubblico del Biscione.

Lo stop di Uomini e Donne apre poi un ulteriore spazio, che verrà riempito da Far Away, nuova serie turca che ha esordito con buoni riscontri e che Mediaset punta a rafforzare proprio nei mesi caldi. Più avanti nel pomeriggio scende in campo Racconto di una notte, altra telenovela made in Turchia, destinata a occupare proprio lo slot oggi presidiato da Dentro la Notizia.

A completare il mosaico ci sarà Tutto per la mia famiglia, dizi corale incentrata su legami familiari, che andrà ad alternarsi con Racconto di una notte. Il risultato è un palinsesto che, da metà giornata fino all’access prime time, punta quasi esclusivamente su storie a puntate: amori, vendette, segreti, tutti declinati in chiave turca o americana.

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