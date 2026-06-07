Ellen Pompeo lascia Grey's Anatomy e fa i conti con un grave lutto: il ritorno in TV è nel mondo del crimine La star di Grey's Anatomy Ellen Pompeo è pronta a tornare in TV con una serie che la vedrà alle prese con un grave lutto e col mondo del crimine

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Per tutti noi il nome di Ellen Pompeo è indissolubilmente legato al personaggio di Meredith Grey, la dottoressa di Grey’s Anatomy che interpreta ormai da circa un ventennio. Eppure, l’attrice sta continuando a sperimentare nuovi ruoli al di fuori del famoso medical drama. Dopo aver lavorato alla serie Good American Family, Pompeo è pronta a fare squadra di nuovo con l’autrice Katie Robbins per un nuovo progetto targato Hulu, che ha già dato il via libera all’episodio pilota.

Ellen Pompeo, dopo Grey’s Anatomy è protagonista nella serie Chicks

La nuova serie si intitolerà Chicks e racconterà la storia di due sorellastre, Chickie (interpretata proprio da Ellen Pompeo) e Doreen. Le due non si parlano da una vita, ma sono costrette a riavvicinarsi dopo la morte del padre, un uomo che viveva facendo piccoli crimini. Per andare avanti, le due sorelle decideranno di mettersi in società e organizzare insieme una serie di truffe. Questo "lavoro" in comune finirà per unirle tantissimo, aiutandole anche a superare il dolore per la perdita del papà.

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L’idea di Chicks è nata da Katie Robbins, che ha scritto la storia pensando fin dall’inizio a Ellen Pompeo mentre le due stavano lavorando insieme sul set di Good American Family. Se tutto va come previsto, la produzione del primo episodio inizierà a settembre.

I successi di Ellen Pompeo al cinema e non solo

Anche se tutti la collegano quasi solo al camice di Meredith Grey, Ellen Pompeo ha alle spalle una carriera ricca di ruoli, soprattutto nei primi anni Duemila, prima che il medical drama assorbisse gran parte del suo tempo.

Ellen ha recitato in diversi film di Hollywood, lavorando con registi del calibro di Steven Spielberg e attori come Leonardo DiCaprio e Jake Gyllenhaal. Moonlight Mile – Voglia di ricominciare, del 2002, è stato il suo primo ruolo importante in un grande studio, accanto a Dustin Hoffman e Susan Sarandon.

Ma l’abbiamo vista anche in Prova a prendermi, il film diretto da Steven Spielberg in cui interpreta Marci, una delle hostess sedotte dal personaggio di Leonardo DiCaprio. Ha avuto una piccola parte in Daredevil, film sul supereroe della Marvel, e l’abbiamo vista in Intrigo a Barcellona, Se mi lasci ti cancello e Life of the Party, una delle sue ultime commedie prima di dedicarsi interamente alla televisione.

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