Altro che Doc: Pierpaolo Spollon abbandona il camice e da la caccia a un killer che minaccia la sua vita in questa serie mozzafiato
L'attore, star della serie Doc - Nelle tue mani, lascia il camice da dottore per indossare quelli di esperto d'arte alle prese con un killer in una nuova serie Netflix
Pierpaolo Spollon lascia il camice da dottore e si mette sulle tracce di un killer che minaccia la sua vita. È quello che aspetta l’attore in ChiaroScuro, una nuova serie Tv targata Netflix in arrivo l’11 novembre.
Pierpaolo Spollon protagonista in ChiaroScuro: la trama della nuova serie Netflix
La nuova serie TV in 8 episodi è prodotta da Lux Vide (società del gruppo Fremantle) ed è un racconto che mescola commedia, poliziesco e storia dell’arte. La vicenda si sviluppa a Roma e segue le avventure di Cosmo Speranza (Pierpaolo Spollon), il più abile esperto d’arte sulla piazza, capace di riconoscere un falso al primo sguardo. Questa sua qualità si rivela fondamentale quando inizia a collaborare con la Squadra Mobile di Roma al fianco dell’ispettore Angelo Tiberi (Andrea Lattanzi). I due formano una coppia decisamente insolita ma affiatata: proprio come un dipinto, infatti, anche una scena del crimine può nascondere dettagli falsificati e starà proprio all’allenato occhio di Cosmo scoprirli.
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L’indagine assume però una piega personale quando su un luogo del delitto spunta una tela che raffigura la casa dove Cosmo è cresciuto. Per l’esperto è il segnale che il killer sta cercando di comunicare direttamente con lui, spingendolo a fare luce sul presunto suicidio del padre e ad affrontare i fantasmi del suo passato. Come se la caverà il protagonista di fronte a questa minaccia?
Il cast della serie e una regia già nota a Spollon
Il cast vede come protagonisti, oltre ai già citati Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi, anche Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con la partecipazione speciale di Paz Vega e Alessandro Preziosi. La storia è firmata dagli sceneggiatori Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, mentre la regia è affidata a Jan Maria Michelini, che in realtà ritrova Spollon visto che ha diretto anche diversi episodi di Doc – Nelle tue mani.
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