Matilde Gioli, stavolta il gioco si fa serio su Netflix e si mette sulle tracce di un killer. Ma il passato le presenta il conto Matilde Gioli entra nel cast di ChiaroScuro, la nuova serie Netflix ambientata nel mondo dell’arte: un crime tra indagini, segreti e una coppia insolita.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Matilde Gioli torna sul piccolo schermo con un nuovo progetto firmato Netflix. L’attrice fa parte del cast di ChiaroScuro, la serie che riunisce diversi volti noti del cinema e della televisione italiana: da Pierpaolo Spollon ad Andrea Lattanzi, passando per Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo. Nel cast ci sono anche Paz Vega e Alessandro Preziosi. Di seguito, tutti i dettagli su questo nuovo progetto che ha già attirato l’attenzione del pubblico.

ChiaroScuro, Matilde Gioli protagonista della nuova serie Netflix

ChiaroScuro è una nuova serie italiana che unisce perfettamente investigazione, ironia e mondo dell’arte. Al centro della storia c’è Cosmo Speranza, interpretato da Pierpaolo Spollon, un consulente d’arte dal talento straordinario nel riconoscere autenticità e falsificazioni. La sua vita cambia quando viene coinvolto in un’indagine della Squadra Mobile di Roma e si trova a collaborare con l’ispettore Angelo Tiberi, interpretato da Andrea Lattanzi. I due, caratterialmente agli antipodi, formano una coppia investigativa insolita, ma capace di sfruttare proprio le proprie differenze per risolvere casi complessi. Le indagini prendono una piega sempre più inquietante quando un assassino comincia a trasformare celebri opere d’arte in scenografie per i propri delitti. Cosmo si ritrova così coinvolto in una vicenda che supera il semplice lavoro investigativo e lo costringe a confrontarsi con una ferita del passato: la morte del padre Rufo, celebre falsario d’arte. Al suo fianco ci sarà Leda (Matilde Gioli), la sua sorellastra, coinvolta nella ricerca dell’assassino. La ricerca dell’identità del killer diventa quindi anche un viaggio personale tra ricordi, segreti e verità nascoste, in una storia dove il confine tra originale e imitazione, realtà e finzione, diventa sempre più difficile da riconoscere.

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Quando esce ChiaroScuro e dove vederla in streaming

La serie, composta da otto episodi e prodotta da Lux Vide, debutterà in esclusiva su Netflix l’11 novembre.

Gli ultimi impegni lavorativi di Matilde Gioli

Attualmente, Matilde Gioli è sul piccolo schermo con Doc – Nelle Tue Mani 4, il medical drama della Rai campione d’ascolti, tornata agli inizi di ottobre 2026 su Rai 1, in cui riveste i panni di Giulia Giordano. Questo ruolo, ormai amatissimo dal pubblico italiano. Tuttavia, Gioli non si ferma qui, anzi, la sua agenda è fitta di impegni. Durante l’ultima Mostra del Cinema di Venezia, ha infatti annunciato l’inizio delle riprese di una nuovissima serie tv dalle tinte marcatamente noir e scure. Questo progetto misterioso, che la impegnerà sul set fino a Natale, pare proprio che si distanzi dalle commedie romantiche, consentendole di misurarsi con atmosfere più drammatiche. Ciò conferma ulteriormente la sua straordinaria versatilità, ormai nota a tutti.

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