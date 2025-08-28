Chiara Rabbi, lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Le mie foto pubblicate su un sito per adulti” Anche l’influencer, ed ex volto del dating show di Canale 5, ha scoperto alcuni suoi contenuti pubblicati su un sito che da giorni sta creando scandalo.

Sono ormai diversi giorni che non si parla d’altro: esiste sul web un sito per adulti sul quale vengono pubblicate immagini di donne note, rubate presumibilmente dai social senza il loro consenso, alle quali seguono puntualmente commenti osceni, volgarità e frasi misogine da parte degli uomini che frequentano la piattaforma. Dopo la diffusione della notizia, sono state tante le vip, i personaggi pubblici e le personalità politiche ad aver scoperto le proprie foto sul sito in questione. Tra queste anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chiara Rabbi, che sui social si è lasciata andare a un duro sfogo: ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi: "È aberrante leggere certi commenti"

Nelle ultime ore, Chiara Rabbi si è lasciata andare a un duro sfogo tra le Instagram stories rivelando di aver scoperto alcune sue foto sul sito per adulti che sta creando scandalo proprio in questi giorni. "Il mio nome, quello di Chiara Rabbi, compare sul sito che in queste ore sta creando scandalo. Non solo il mio nome, ma anche mie foto e contenuti, presi e utilizzati senza alcun mio consenso. Ama quello che mi lascia senza parole è anche un’altra cosa: è aberrante leggere certi commenti, che feriscono, che disumanizzano, che trasformano un volto, un corpo, in un oggetto. Questa non è leggerezza, non è superficialità. Questa è una nuova forma di violenza".

Chiara ha poi continuato il duro sfogo scrivendo: "È un furto, una violazione della mia persona, della mia immagine, della mia identità, un danno reale, un trauma, una ferita invisibile che si aggiunge a tutte le altre. Io no starò zitta, procederò immediatamente per vie legali insieme al mio avvocato perché chi ha costruito questo sito e chi lo alimenta deve essere fermato. Questa battaglia io la combatto a testa alta, senza vergogna. La vergogna deve ricadere su chi viola, su chi sfrutta, su chi ride di fronte a queste cose".

Chiara Rabbi e l’invito a tutte le donne: "Non dobbiamo tacere davanti a questo scempio"

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha dunque raccontato che le foto sul sito in questione sono state rubate dai suoi profili social, manipolate e accostate ad altre immagini molto esplicite e non sue. "Tengo a precisare una cosa fondamentale: io non ho mai scatti nudi. Ma questo non cambia la gravità della situazione: si tratta comunque di un reato. […] Il pensiero più grande va alle altre donne. Donne che in queste ore stanno scoprendo di essere state tradite e violentate socialmente. […] Invito tutte le donne a tutelarsi, a controllare che la propria immagine non sia finita in questi siti… e invito tutte le persone influenti a non tacere davanti a questo scempio", ha quindi concluso Chiara invitando a non rimanere in silenzio.

