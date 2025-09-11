Chiara Francini e lo scontro con Leonardo Pieraccioni: perché non si parlano più
Dal doppio ruolo di Pieraccioni, ai sottili riferimenti del titolo al dialetto toscano, passando per il super cast e le location suggestive: ecco i segreti sul film.
Pare parecchio Parigi segna una svolta nella filmografia di Leonardo Pieraccioni, che torna dietro e davanti la macchina da presa con una commedia originale che racconta la storia di tre fratelli decisi a esaudire l'ultimo desiderio del padre malato: un viaggio a Parigi, città che l'uomo non ha mai avuto occasione di visitare. A bordo di un camper improvvisano un finto viaggio, che si rivela un'avventura piena di imprevisti, e riconciliazioni. Tra le dinamiche familiari, spicca il rapporto fraterno in crisi tra il personaggio di Leonardo Pieraccioni e quello di Chiara Francini, una relazione segnata da incomprensioni e silenzi che durante il viaggio metterà entrambi di fronte a verità mai dette. Il film costruisce una storia che mescola la comicità tipica di Pieraccioni con riflessioni sul tempo che passa e sui legami familiari.
Pare parecchio Parigi va in onda stasera stessa, su Rai 1, alle 21:30.
