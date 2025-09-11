Chiara Francini emoziona in questo thriller su RaiPlay che in molti hanno dimenticato L'attrice toscana affronta il tema della violenza domestica in Altri padri, film del 2021 diretto da Mario Sesti e con Paolo Briguglia

Non solo ruoli comici. Nel repertorio di Chiara Francini si trovano anche interpretazioni drammatiche e di un certo spessore, come quella offerta in Altri Padri, disponibile in streaming gratuitamente su RaiPlay. Pellicola del 2021, è stata diretta da Mario Sesti, noto critico cinematografico e collaboratore di festival, nonché autore di vari documentari sulla settima arte e i suoi grandi nomi italiani. Alla sceneggiatura ha collaborato Gianluca Cerasola. Nel cast, al fianco di Chiara Francini come co-protagonista troviamo Paolo Briguglia, poi Stefano Antonucci, Maria Grazia Cucinotta e Lucrezia Guidone.

Di cosa parla la trama di Altri Padri in streaming su RaiPlay con Chiara Francini

Giulio (Briguglia) si è separato da Annalisa (Francini) dopo aver scoperto il tradimento da parte di lei. Rimasto senza casa, Giulio è costretto a vivere nella propria auto e non può più vedere i propri figli perché lei, desiderosa di andare a vivere e lavorare negli Stati Uniti con il nuovo compagno ha ottenuto un’ordinanza restrittiva accusandolo di comportamenti violenti nei confronti dei bambini. A peggiorare la situazione dell’uomo, nella sua macchina viene trovata una notevole quantità di cocaina per cui finisce in carcere. Tra le mura di Rebibbia, egli ricomincia a tessere legami sociali con il mondo circostante, mentre all’esterno si creano i sospetti che forse qualcuno abbia cercato di incastrarlo.

La separazione e il dolore come motore

Al centro della vicenda viene posto il dolore del divorzio tra Giulio e Annalisa, sfruttandolo come "benzina" per il mistero dell’intreccio narrativo. Funge per certi versi da espediente per Sesti e Cerasola per sfoggiare la propria conoscenza dei codici visivi del crime movie, tra asettici stanzini per gli interrogatori e opprimenti ambientazioni carcerarie. Altrettanto asettico è il dolore, sempre raccontato e mai veramente vissuto, in un contesto distaccato dove la componente emotiva è ridotta ad argomento di conversazione.

Chiara Francini purtroppo gode di una presenza ridotta sullo schermo rispetto al collega Paolo Briguglia, avendo quindi tra le mani poco materiale per costruire il proprio personaggio. Nonostante ciò la sua prova riesce a toccare le corde giuste, portando lo spettatore a interrogarsi anche sul punto di vista di Annalisa, oltre che inevitabilmente su quello di Giulio. La regia tende un po’ a lasciare in superficie gli strati emotivi e intellettuali delle performance dei due protagonisti, pur cercando di approfondire un argomento delicato come la violenza domestica in modo più complesso del solito.

Dove vedere Altri padri in streaming

Se vi abbiamo incuriosito riguardo alla storia di Giulio e Annalisa, trovate Altri Padri con Chiara Francini in streaming gratuitamente nel catalogo di RaiPlay.

