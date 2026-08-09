Chiara Ferragni svela la verità sui ritocchini e parla del suo seno: "Un ex mi ha fatto sentire insicura, volevo rifarlo" Diretta social senza filtri per l'imprenditrice digitale: il racconto sull'uomo che la voleva più sexy, l'uso del botox e il ritocco under-eye andato male

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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"Che rapporto ha, lei, con la chirurgia estetica?" Non, non è una puntata di Belve, dove questa domanda non manca mai nei lunghi interrogatori di Francesca Fagnani, ma potrebbe essere la domanda immaginaria alla base dell’ultima diretta social di Chiara Ferragni con i fan.

La influencer ha dedicato un po’ di tempo a rispondere alle curiosità e alla domande dei suoi follower e molti si sono focalizzati proprio sul suo rapporto con i "ritocchini", mai del tutto chiarito. Ferragni ha raccontato quindi tutte le sue esperienze con la medicina e chirurgia estetica, a iniziare da quella a cui ha pensato a lungo a causa di un ex e poi non ha mai voluto fare: l’intervento al seno.

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Chiara Ferragni e i ritocchini: filler, botox e quel pensierino sul seno

"Ho sempre amato tantissimo il mio seno", svela Chiara Ferragni. "È piccolo, sono stata fortunata ad avere un seno molto piccolo rispetto al resto della mia famiglia. Ora è un po’ più grande perché ho preso qualche chilo, quindi è ancora più bello, ma l’ho sempre amato, indipendentemente da com’è". Ha far vacillare questa certezza però, è stato un ex del passato, di cui l’imprenditrice non fa il nome, mentre racconta: "Ho frequentato un ragazzo che diceva di amare il mio corpo, mi diceva che ero perfetta, ma continuava a ripetermi: Con un seno più grande, saresti molto più sexy, dovresti rifarlo'".

Un tarlo che ha reso insicura Chiara: "Ho iniziato a pensare di rifarmi il seno. Sono così felice però di essermi fidata di me stessa e di non averlo fatto. Se vuoi fare qualcosa per te, perché ti farà stare meglio, fallo. Ma se lo fai perché qualcun altro ti ha fatto sentire insicura, prima di tutto è un campanello d’allarme. E secondo, non farlo".

Se il seno di Chiara Ferragni è naturale al 100%, lei stessa ammette di essere ricorsa a qualche ritocchino e di farlo ancora: "Ho letto alcuni commenti: "Dici di accettarti, però fai il botox". Sì, faccio il botox. È l’unica cosa che faccio. Ho comunque le mie rughe e tutto il resto, non faccio altro. Non sono contraria a questi trattamenti, semplicemente non amo su di me quei trattamenti di bellezza che cambiano davvero il mio viso, perché mi piace la parte più naturale di me. Ma se voi scegliete di fare qualcosa di diverso, va benissimo. Fatelo solo per voi stesse".

E poi svela un altro "altarino": "Un’altra cosa che ho fatto è stato il filler sotto gli occhi. L’ho fatto 10 anni fa, ma poi è diventato troppo gonfio e su di me era terribile, quindi l’ho fatto sciogliere". A chiusura del confronto comunque, il messaggio è improntato alla positività: fate quello che vi fa stare meglio con voi stessi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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