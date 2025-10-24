Chiara Ferragni volta pagina, stoccata a Fedez e si sbilancia su Tronchetti Provera: “Sono innamorata” L'imprenditrice social si è confessata pubblicamente dopo l'uscita del libro dell'ex marito. Molto più 'soft' il suo approccio, anche se non sono mancate le frecciate.

Chiara Ferragni torna a parlare pubblicamente in una lunga intervista a Cosmopolitan Spagna, a pochi giorni dall’uscita dell’autobiografia al vetriolo di Fedez. E mentre il rapper taglia corto sul passato e critica gli errori dell’influencer, Ferragni sceglie di rispondere senza troppe polemiche, concentrandosi sul suo futuro imprenditoriale e sul rapporto, sempre più speciale, con Giovanni Tronchetti Provera. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, la replica (soft) dopo gli attacchi di Fedez

Nel suo nuovo libro, "L’acqua è più profonda di come sembra da sopra", Fedez non ha risparmiato critiche pesanti all’ex moglie Chiara Ferragni, accusandola di aver avuto parecchie responsabilità nello scandalo dei Pandoro-gate (e nella fine dei Ferragnez). "Lei parla del 2024 come l’anno più brutto della sua vita", ha scritto il rapper, "ma deve essere onesta intellettualmente e riconoscere che è stata lei stessa a contribuire a renderlo tale". Parole dure, alle quali la Ferragni risponde ora con toni decisamente più ‘soft’.

"Non mi arrendo mai", ha dichiarato a Cosmopolitan Spagna, "a volte mi sento insicura, ma sono molto concentrata sul risultato finale e se sento di dover fare qualcosa, la faccio." L’influencer ha anche definito il 2024 "molto difficile", perché "perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita".

La dichiarazione d’amore di Chiara per Giovanni Tronchetti Provera

Archiviato il capitolo Ferragnez, oggi Chiara Ferragni si mostra pronta ad accogliere una nuova felicità. E lo fa per la prima volta con qualche confidenza pubblica su Giovanni Tronchetti Provera, rampollo della famiglia Pirelli con cui fa coppia da tempo. "Sono felicemente innamorata", spiega a Cosmopolitan, "e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell’amore in generale".

Una vera e propria dichiarazione d’amore, che arriva dopo mesi di ‘discrezione’ imposta (a quanto si dice) dalla famiglia Tronchetti, allergica ai riflettori che Chiara inevitabilmente porta con sé.

Il messaggio agli haters e la voglia di ricominciare

Chiara ha anche affrontato il tema delicato degli haters, che puntualmente ‘infestano’ i suoi profili Instagram e tentano di affossarla. "Prima o poi si sviluppa una corazza", ha ammesso, "ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli, si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata". Tuttavia, "l’importante è non dare loro il potere di cambiare il tuo umore o persino la tua vita perché, ad esempio, se avessi dato ascolto agli haters, non avrei mai creato il mio blog, The Blonde Salad, o non sarei mai diventata un’imprenditrice per paura di quello che avrebbe detto la gente".

Decisa a trasmettere la forza della sua visione ai figli, Ferragni adesso è esclusivamente concentrata sul suo futuro. Intende rilanciare il marchio "passo dopo passo", conclude, "dato che attualmente ne sono interamente proprietaria. Ci saranno diversi progetti, e il primo è una capsule collection incentrata sulla bellezza, ma non voglio affrettarmi; preferisco farlo bene e al momento giusto".

