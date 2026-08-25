Chiara Ferragni vacanza da sogno in Perù: treno luxury, cibo gourmet e carrozza pregiata. Quanto costa tutto Chiara Ferragni è volata in Perù insieme al suo nuovo fidanzato. La coppia è salita su un treno extra lusso per un'esperienza unica

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Chiara Ferragni si sta godendo questi ultimi capitoli dell’estate 2026 in Perù, luogo paradisiaco che sta visitando insieme al nuovo fidanzato José Hernandez. La coppia ha potuto ammirare le bellezze di Paracas, Lima e dell’Amazzonia, raggiungendo poi Machu Pichu a bordo di un treno molto speciale, che le ha dato la possibilità di realizzare uno dei suoi sogni più grandi.

"Sulla mia lista dei desideri da sempre: il treno Belmond Hiram Bingham per Machupicchu", ha infatti scritto l’influencer sul suo profilo Instagram. Ferragni ha quindi potuto assaggiare del cibo locale e assistere a dei panorami davvero mozzafiato. Tra i tanti commenti ricevuti, la mamma Marina Di Guardo ha scritto: "I tuoi occhi felici. La cosa più bella".

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Vacanza extra lusso per Chiara Ferragni e il nuovo fidanzato

L’imprenditrice digitale ha mostrato sui social la sua vacanza luxury, fatta in parte a bordo del pregiato treno Belmond Hiram Bingham, al cui interno posso salire massimo 84 passeggeri. Gli interni del mezzo sono fatti di legno lucido e di stoffe pregiate. Nel corso del tragitto, i turisti possono assaporare la cultura locale e assaggiare pranzi e cene gourmet a più portate. Arrivano quindi piatti tradizionali del Perù, che vengono spesso abbinati a dei vini pregiati.

In più, è possibile trovarvi la carrozza bar che permette di bere tipi cocktail come il Pisco Sour, da sorseggiare con sottofondo la musica di artisti locali. Nel treno c’è anche una carrozza osservatorio panoramica all’aperto, da cui si possono ammirare le Ande e la natura della Valle Sacra. Inoltre, è possibile ottenere anche dei trasferimenti in autobus privato, oltre che la guida per l’escursione tra le rovine del sito archeologico.

Quanto costa la vacanza da sogno di Ferragni

Si tratta in realtà di uno dei percorsi ferroviari più esclusivi del mondo. Si parte dalla stazione di Poroy vicino Cusco, ma anche dalla stazione di Ollantaytambo oppure da quella di Rio Sagrado, e si arriva ad Aguas Calientes, vicino Machu Picchu. I costi per questo tragitto partono da circa 500 – 650 dollari a persona per la singola tratta, ma possono anche superare i 1000 – 1200 dollari se si opta per un viaggio andata e ritorno.

I passeggeri possono anche decidere di includere nel servizio i pernottamenti negli hotel di lusso del gruppo Belmond, situati lungo la Valle Sacra. In questo caso, si possono quindi acquistare dei pacchetti viaggio di più giorni. I visitatori possono inoltre trascorrere in treno svariati giorni, dalle 6 alle 11 notti, in modo da godersi così un’esperienza che è davvero unica nel suo genere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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