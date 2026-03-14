Chiara Ferragni ufficializza con Jose: le presentazioni in famiglia e il bacio rubato a Milano Dopo mesi complicati e un silenzio sentimentale fortemente voluto, l’imprenditrice sceglie la via più discreta, portando il nuovo compagno direttamente al cospetto della famiglia Ferragni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi tempi si era parlato di lei quasi esclusivamente per le vicende legali e il caso del "Pandoro Balocco". Ma adesso che la questione è stata definitivamente chiusa, il suo nome torna sui giornali per la cronaca rosa. Chiara Ferragni, dal 2016 al 2024 insieme a Fedez, dopo la separazione dal rapper si è avvicinata a Tronchetti Provera. Dopo un silenzio che ha lasciato intendere un’evidente rottura, l’influencer è tornata a far discutere.

Un amore lontano dai social

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’imprenditrice cremonese è stata fotografata insieme a Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale. Le foto pubblicate online dal magazine diretto da Massimo Borgnis mostrano la coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane di Chiara Ferragni, Paloma. Un’immagine semplice, quotidiana, quasi volutamente normale, distante anni luce dalle esposizioni pubbliche del passato.

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Chiara Ferragni e Jose: la presentazione ufficiale in famiglia

Se con Tronchetti Provera era uscita allo scoperto con tanto di fotografie via social. Stavolta la questione è differente. Lo sottolinea anche Parpiglia nella sua newsletter, pubblicando alcuni scatti e foto di lei con Jose Hernandez, sua presunta nuova fiamma, in occasione della cena di compleanno di Francesca Ferragni.

Il giornalista scrive: "Ieri sera, al ristorante Sushi Samba Francesca Ferragni ha festeggiato il suo trentasettesimo compleanno. Presente la famiglia al completo e Chiara Ferragni ha introdotto il nuovo compagno, il manager Josè Hernandez". E ancora si legge: "Hernandez è l’anti-personaggio perfetto: profilo social privato, pochissime foto, nessuna esposizione pubblica, che nel mondo Ferragni è praticamente un oggetto non identificato. Che l’influencer abbia cambiato registro?". Sembra che tra sorrisi, abbracci e momenti di complicità, la mamma Marina Di Guardo e la sorella Valentina Ferragni hanno accolto il manager colombiano, segnando il debutto ufficiale di Jose Hernandez nella famiglia Ferragni. Inoltre, è prevista la pubblicazione di una foto che immortala il bacio tra i due, confermando ufficialmente la relazione.

Vacanze in Colombia e l’inizio della storia

Secondo Chi, la coppia avrebbe trascorso insieme le vacanze di Natale in Colombia, a Cartagena, con Chiara Ferragni, sua sorella Valentina Ferragni e un gruppo di amici. L’incontro con Jose Hernandez sarebbe avvenuto proprio durante questo viaggio, segnando l’inizio della loro storia d’amore. La presentazione in famiglia, più di qualsiasi post o fotografia condivisa, rappresenta il vero sigillo di ufficialità. E questa volta tutto sembra voler restare protetto da un riserbo che, per Chiara Ferragni, non è mai stato scontato da ottenere.

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