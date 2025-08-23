Chiara Ferragni ufficializza con Giovanni Tronchetti Provera: il debutto social in barca e gli auguri dei vip
Arriva, dopo mesi di indiscrezioni, dubbi e paparazzate, la conferma ufficiale da Ibiza dei diretti interessati: Ferragni e Tronchetti Provera fanno sul serio.
Un gesto semplice, ma che per l’influencer vuol dire davvero molto. Dopo mesi di voci, ipotesi e indiscrezioni, Chiara Ferragni ha deciso di rompere gli indugi e pubblicare su Instagram la prima foto insieme a Giovanni Tronchetti Provera. Un post che ha scatenato immediatamente l’interesse del pubblico e dei media, perché mette un punto fermo in una storia che sembrava destinata a restare nell’ombra.
La foto a Ibiza di Chiara Ferragni e Giovanni tronchetti Provera
L’immagine è stata scattata a Ibiza, durante una giornata di vacanza. Sullo sfondo il tramonto, in primo piano loro due, abbracciati e sorridenti, con la complicità di chi ha scelto di viversi alla luce del sole. Lei con una bandana bianca, lui con una camicia a righe bianche e rosse: un quadro estivo che racconta molto più di mille parole. È la prima volta che Chiara condivide pubblicamente un momento simile con Giovanni, superando così le riserve e i presunti divieti che in passato avevano frenato l’esposizione social della relazione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un ritorno inatteso
Chi segue le vicende di Chiara sa bene che il percorso non è stato lineare. Dopo la rottura con Fedez e i mesi segnati da scandali e tensioni mediatiche, l’influencer aveva trovato in Giovanni una nuova serenità. Eppure anche lì non sembra non fossero mancate frizioni: stili di vita diversi, la necessità di lei di condividere ogni cosa con i suoi follower, e un equilibrio difficile da mantenere. La separazione sembrava definitiva, ma l’estate ha portato un riavvicinamento che oggi si concretizza in uno scatto ufficiale, destinato a segnare una nuova fase per entrambi.
Le reazioni dei vip alla foto insieme su Instagram
Come prevedibile, il post è stato subito invaso dai commenti di amici, parenti e volti noti. Valentina Ferragni ha scritto "Splendete", Francesca Ferragni ha aggiunto l’emoji con gli occhi a cuoricino, Marina Di Guardo ha scelto quella dei cuoricini con la freccia e Veronica Ferraro non ha mancato di mostrare il suo affetto con altri simboli d’amore. Un coro di approvazioni che racconta quanto questa relazione sia ormai accolta con naturalezza anche nell’ambiente più vicino a Chiara.
Una rinascita per l’influencer
Non è solo la foto di una coppia felice, ma anche un gesto pubblico che per Chiara significa molto. Il post, accompagnato da una sola emoticon, ha già superato in poche ore centinaia di migliaia di like e migliaia di commenti, diventando uno dei contenuti più discussi del momento. È il segno di una rinascita, di una nuova pagina che l’imprenditrice ha deciso di scrivere con la stessa trasparenza che da sempre la caratterizza. Ancora una volta, la sua vita privata si intreccia con quella pubblica e riesce a trasformare un momento personale in un evento che tutti commentano.
Potrebbe interessarti anche
Chiara Ferragni, incontro d’amore a Ibiza: aspetta Tronchetti Provera “dopo lo strappo carico di sofferenza”
Riavvicinamento tra l’influencer e il rampollo di Casa Pirelli, che sarebbero pronti...
Chiara Ferragni, è di nuovo amore con Tronchetti Provera. Il dettaglio sfuggito nella foto ad Ibiza
Scatti rubati e vecchie fiamme: le immagini circolate nelle ultime ore sembrano uffi...
Chiara Ferragni, il dettaglio (choc) sul ritorno di fiamma con Tronchetti Provera. Cosa avrebbe chiesto l'influencer
L'influencer ex di Fedez si sarebbe di nuovo avvicinata all'imprenditore, dopo un lu...
Ferragosto vip 2025, da Chiara Ferragni a Belen e Bianca Guaccero: dove festeggiano le star (e con chi)
Il Ferragosto dei Vip si è svolto all'insegna delle vacanze, del mare e della famigl...
Ferragni vs Fedez, le loro reazioni al divorzio: 'sparito' il rapper, lei riceve un regalo ‘sospetto’
I Ferragnez hanno firmato i documenti per il divorzio e raggiunto un accordo consens...
Chiara Ferragni, la foto romantica e l'indiscrezione bomba: "Di nuovo innamorata"
Chiara Ferragni ha un nuovo amore con cui avrebbe trascorso una notte di fuoco nell'...
Chiara Ferragni svela come stanno i figli spariti dai social: "Vorrei che li vedeste"
La influencer parla per la prima volta dopo molto tempo dei suoi figli: come stanno ...
Fedez e Chiara Ferragni festeggiano, Villa Matilda venduta a una cifra faraonica. Chi l’ha comprata (e cosa ci farà)
Non ci sono più dubbi: i Ferragnez hanno venduto Villa Matilda a un imprenditore nor...