Chiara Ferragni ufficializza con Giovanni Tronchetti Provera: il debutto social in barca e gli auguri dei vip

Arriva, dopo mesi di indiscrezioni, dubbi e paparazzate, la conferma ufficiale da Ibiza dei diretti interessati: Ferragni e Tronchetti Provera fanno sul serio.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un gesto semplice, ma che per l’influencer vuol dire davvero molto. Dopo mesi di voci, ipotesi e indiscrezioni, Chiara Ferragni ha deciso di rompere gli indugi e pubblicare su Instagram la prima foto insieme a Giovanni Tronchetti Provera. Un post che ha scatenato immediatamente l’interesse del pubblico e dei media, perché mette un punto fermo in una storia che sembrava destinata a restare nell’ombra.

La foto a Ibiza di Chiara Ferragni e Giovanni tronchetti Provera

L’immagine è stata scattata a Ibiza, durante una giornata di vacanza. Sullo sfondo il tramonto, in primo piano loro due, abbracciati e sorridenti, con la complicità di chi ha scelto di viversi alla luce del sole. Lei con una bandana bianca, lui con una camicia a righe bianche e rosse: un quadro estivo che racconta molto più di mille parole. È la prima volta che Chiara condivide pubblicamente un momento simile con Giovanni, superando così le riserve e i presunti divieti che in passato avevano frenato l’esposizione social della relazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un ritorno inatteso

Chi segue le vicende di Chiara sa bene che il percorso non è stato lineare. Dopo la rottura con Fedez e i mesi segnati da scandali e tensioni mediatiche, l’influencer aveva trovato in Giovanni una nuova serenità. Eppure anche lì non sembra non fossero mancate frizioni: stili di vita diversi, la necessità di lei di condividere ogni cosa con i suoi follower, e un equilibrio difficile da mantenere. La separazione sembrava definitiva, ma l’estate ha portato un riavvicinamento che oggi si concretizza in uno scatto ufficiale, destinato a segnare una nuova fase per entrambi.

Le reazioni dei vip alla foto insieme su Instagram

Come prevedibile, il post è stato subito invaso dai commenti di amici, parenti e volti noti. Valentina Ferragni ha scritto "Splendete", Francesca Ferragni ha aggiunto l’emoji con gli occhi a cuoricino, Marina Di Guardo ha scelto quella dei cuoricini con la freccia e Veronica Ferraro non ha mancato di mostrare il suo affetto con altri simboli d’amore. Un coro di approvazioni che racconta quanto questa relazione sia ormai accolta con naturalezza anche nell’ambiente più vicino a Chiara.

Una rinascita per l’influencer

Non è solo la foto di una coppia felice, ma anche un gesto pubblico che per Chiara significa molto. Il post, accompagnato da una sola emoticon, ha già superato in poche ore centinaia di migliaia di like e migliaia di commenti, diventando uno dei contenuti più discussi del momento. È il segno di una rinascita, di una nuova pagina che l’imprenditrice ha deciso di scrivere con la stessa trasparenza che da sempre la caratterizza. Ancora una volta, la sua vita privata si intreccia con quella pubblica e riesce a trasformare un momento personale in un evento che tutti commentano.

