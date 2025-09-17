Chiara Ferragni 'trasforma' Tronchetti Provera. L'effetto (inatteso) dell'influencer sul nuovo fidanzato A quanto pare l'influenza della blogger sul nuovo fidanzato sarebbe stata notevole. E in senso molto più positivo di quanto ci si potrebbe aspettare. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

A quanto pare, Chiara Ferragni sarebbe riuscita nell’impresa di cambiare il suo uomo. Lui, Giovanni Tronchetti Provera, fa coppia fissa con l’influencer da parecchio tempo. E grazie all’amore ritrovato, sostiene il settimanale Chi nel suo ultimo servizio, l’imprenditore avrebbe subito una trasformazione netta. In più, un nuovo e insperato equilibrio da famiglia-allargata si sarebbe creato tra Chiara, Fedez, Giovanni e l’ex moglie di lui Nicole Moellhausen. I quattro si ritrovano spesso davanti alla scuola dei loro bambini, che frequentano lo stesso istituto a Milano. E sembrano aver messo finalmente da parte antipatie e battibecchi. Per concentrarsi solo sul benessere dei piccoli. Ecco qui sotto i dettagli.

Chiara Ferragni, l’influenza su Tronchetti Provera e l’equilibrio ritrovato

L’ultimo reportage fotografico di Chi mostra Giovanni Tronchetti Provera impegnato a destreggiarsi tra doveri da papà e la neonata storia con l’influencer più discussa del momento, Chiara Ferragni. L’imprenditore è stato visto prima con l’ex moglie Moellhausen e una delle sue tre figlie, in missione shopping per la bambina, e poi con la Ferragni. E anche se la missione non è andata a buon fine, gli ex si sono salutati con cordialità, procedendo ognuno per la propria strada. A seguire, Giovanni si è dedicato a un momento di relax e complicità con Chiara: la coppia ha infatti scelto il Castello di Rivalta, a Piacenza, tra le mete più amate dalla Ferragni, per una gita fuori porta.

E insomma, il quadretto emerso dagli scatti di Chi è chiaro. C’è serenità e pace, adesso, nella vita di Giovanni e in quella di Chiara. E stando al settimanale, parte del merito andrebbe attribuito all’effetto che l’influencer avrebbe avuto sul fidanzato. "Quando ha incontrato Chiara", scrive Chi, "Giovanni era reduce da un divorzio doloroso con tre figli, da Nicole. Un ragazzo serio, timido, riservato. E che sorrideva poco. Da quando Chiara è entrata nella sua vita, invece, è apparso più estroverso, capace anche di farsi volere bene dai fotografi".

La nuova vita sotto i riflettori di Giovanni Tronchetti Provera

Nessuno nega, è vero, che la vita di Tronchetti Provera sia stata messa a soqquadro dopo l’incontro con Chiara. Quando è nata la relazione, dopo un’estate ‘fatale’ a Ibiza, Giovanni è finito nel mirino dei paparazzi e del gossip nazionale. E il clamore mediatico non è stato esattamente apprezzato dalla famiglia di lui. Ma col tempo, anche l’imprenditore ha imparato a fare i conti con la fama. Forse meglio di tante altre celebrità improvvisate dei nostri giorni.

Come scrive Chi, infatti, il manager avrebbe un atteggiamento molto civile verso i paparazzi e i media che lo circondano quotidianamente: "Ci sono personaggi molto meno influenti che fanno scenate davanti all’obbiettivo. Lui, invece, saluta, sorride, persino ringrazia per tutta questa attenzione". Altro segno, questo, della serenità ritrovata grazie all’aiuto di Chiara.

