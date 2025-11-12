Chiara Ferragni, il suocero Marco Tronchetti Provera 'perde la testa' per una modella. Chi è la nuova compagna
Stando alle ultime indiscrezioni, il padre di Giovanni (compagno dell'influencer) avrebbe ritrovato l'amore tra le braccia di un'agente immobiliare 48enne. Ecco i dettagli.
Marco Tronchetti Provera, suocero di Chiara Ferragni, pare aver ritrovato l’amore dopo l’addio alla storica compagna Helena Schmidt. L’amministratore delegato di Pirelli – che incidentalmente è anche il padre del nuovo fidanzato di Chiara, Giovanni – sarebbe stato paparazzato da un noto settimanale in compagnia di una giovane ex modella. Da tempo si parlava di una crisi tra Provera senior e Schmidt (anche lei modella, ma russa), eppure la conferma definitiva è arrivata solo adesso. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli della storia.
Chiara Ferragni, il nuovo amore del suocero Marco Tronchetti Provera
L’ennesima storia d’amore investe la (facoltosa) famiglia Tronchetti Provera. Dopo il colpo di fulmine tra Nino e Michelle Hunziker, e l’amore ritrovato per Chiara Ferragni e Giovanni, ora è toccato al pater familias Marco, 77enne amministratore delegato di Pirelli. A dirlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato foto inedite dell’imprenditore al fianco dell’ex modella 48enne Ilaria Vigna. Agente immobiliare e madre di due figlie – avute con il manager di una nota discoteca milanese, Francesco Bono – Vigna è stata ‘beccata’ mano nella mano con Provera in un ristorante di Portofino.
"Tronchetti", scrive il settimanale, "dopo la lunga relazione con la modella russa Helena Schmidt – che, pare, in tanti anni non abbia mai voluto imparare nemmeno una parola d’italiano, mentre lui si era impegnato a studiare il russo – ritrova ora leggerezza (e la conversazione, si direbbe) con Ilaria, ex modella dell’agenzia Elite che ha vissuto tra Parigi, Sydney, Londra e Città del Capo, prima di mettere radici a Milano e reinventarsi come agente immobiliare di successo in un’agenzia di lusso". Galeotto è stato Portofino, insomma. E un fine settimana che ha sancito l’inizio di un nuovo idillio in casa Tronchetti Provera.
Chi è la compagna di Provera Ilaria Vigna
Stando alle indiscrezioni riportate da Chi, la coppia avrebbe trascorso gran parte del weekend in una villa sul mare. Un buen retiro lontano da occhi indiscreti che Provera e Vigna avrebbero lasciato solo per fare "due passi in piazzetta e fermarsi a pranzo" in un locale di Portofino. Lei, più giovane di trent’anni rispetto all’imprenditore, ha troncato con il marito dopo 14 anni di matrimonio. E pare che alle nozze, celebrate in Versilia nel 2011, fossero presenti parecchi vip, tra cui Belen Rodriguez, Fabrizio Corona, Nina Senicar e Stefano Bettarini. Quanto a Provera senior, prima della relazione (naufragata) con Helena Schmidt, era stato legato per 17 anni ad Afef Jnifen (showgirl e modella italo-tunisina).
