Chiara Ferragni, la stoccata (poco) silenziosa alla paternità di Fedez: "Comunque grazie." E il video al concerto di Bad Bunny parla chiaro L'influencer si è limitata a due reazioni indirette (ma potentissime) all'annuncio dell'ex, diventato padre per la terza volta sabato scorso. Ecco tutti i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Sabato 18 luglio 2026 Fedez è diventato papà per la terza volta. E mentre l’annuncio della nascita di Edoardo Lupo, avuto dalla compagna Giulia Honegger, sconvolgeva i social, in molti si aspettavano una reazione di qualche tipo da parte dell’ex storica Chiara Ferragni. Una replica però non è arrivata, anche se due dettagli sono stati letti dai fan dell’influencer come ‘stoccate’ indirette al rapper. In primis, la presenza di Chiara al concerto-evento di Bad Bunny. E poi un video postato domenica 19 luglio su TikTok. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Chiara Ferragni, la reazione alla paternità di Fedez

Se la miglior forma di vendetta sono i fatti, allora Chiara Ferragni potrebbe aver agito nel modo migliore possibile. Perché dopo l’annuncio della nuova paternità di Fedez non si è lasciata andare a sfoghi plateali o frecciate dirette, ma ha innanzitutto sottolineato il suo attuale stato di ‘felicità condivisa’. Chiara, infatti, proprio sabato scorso si sarebbe concessa un momento di svago insieme al nuovo compagno, il manager José Hernández. Insieme si sono goduti il concerto di Bad Bunny a Milano, anche se la data in questione è stata funestata da un improvviso temporale (con annessa grandinata).

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E dopo aver ballato al ritmo delle hit del musicista portoricano, Ferragni ha deciso di postare nelle sue storie alcune parole dell’artista che l’avevano particolarmente colpita. "Per favore, non importa quale sia la situazione che stai passando", ha detto Bad Bunny, "non dimenticare di goderti le cose essenziali della vita…Non sprecare la tua energia e il tuo tempo pensando ai commenti e alle opinioni negative di persone che non ti conoscono nemmeno…Non sprecare la tua energia e il tuo tempo portando rancore per le cose del passato, per gli errori del passato: il passato purtroppo non si può cambiare, ma possiamo imparare da esso".

Da molti utenti social queste parole sono state interpretate come una reazione, anche se molto pacata, alla recente notizia data dall’ex Fedez. Un po’ come se Chiara avesse voluto ricordare a sé stessa che il periodo passato con il rapper appartiene ormai a un’altra epoca della sua vita. E quegli errori, se tali sono stati, hanno contribuito a portarla alla felicità di oggi.

Il video-sfogo di Chiara Ferragni su Tik Tok

Ma le possibili stoccate di Chiara Ferragni non si sono fermate al concerto di Bad Bunny. Domenica 19 luglio, infatti, la creator si è rivolta direttamente ai suoi fan con un video su Tik Tok dal sapore molto particolare. Una clip in cui ha voluto ringraziare direttamente la propria community per il supporto constante, specialmente nei momenti più bui. "Comunque grazie, perché sento sempre il vostro amore e supporto", ha spiegato Chiara, "in questi anni ho lavorato molto su me stessa, sono riuscita a capirmi molto di più e a comprendere le scelte che ho fatto nella mia vita. Tanti di voi riescono a capirmi anche se non ho mai parlato. Sono super grata che mi siate stati vicini e che mi abbiate alzato l’umore anche quando non era dei migliori. Vi amo, grazie".

In più, l’ex di Fedez ha seminato altri possibili ‘indizi’ mettendo mi piace ad alcuni commenti particolarmente significativi sotto il suo post. Come quello di un’utente che ha sentenziato: "La rabbia che si prova è più verso noi stesse per ciò che abbiamo permesso di farci, ma allo stesso tempo, se il nostro ‘errore’ è stato quello di essere sincere, allora il problema non siamo noi". O un altro, di grande supporto: "Il fatto che tu non abbia mai parlato rappresenta la prova della tua signorilità innata".

Insomma, Chiara Ferragni ha risposto tutto sommato con i fatti. E alcuni potrebbero considerarla la miglior forma di ripicca, silenziosa e senza appello. Specialmente adesso che il padre dei suoi figli ha voluto annunciare al mondo intero la sua nuova paternità. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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