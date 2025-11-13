Chiara Ferragni innamorata: “Sogna le nozze con Tronchetti Provera”: la condizione (drastica) della suocera La storia d’amore dell’influencer continua a gonfie vele, tanto da pensare a un passo molto importante sempre sotto le rigide direttive della signora Pirelli.

Dopo un lungo e tormentato periodo costellato da alti e bassi, nella storia d’amore tra l’influencer Chiara Ferragni e l’imprenditore Giovanni Trinchetti Provera sembrerebbe ora regnare il sereno. Secondo le ultime indiscrezioni, Chiara sarebbe innamoratissima del suo Giovanni, tanto da sognare le nozze in un futuro non troppo lontano. Ma, proprio a proposito di eventuali fiori d’arancio, pare che la suocera abbia posto una condizione ben precisa: scopriamo di più.

Chiara Ferragni "sogna le nozze con Giovanni": la condizione imposta dalla suocera

Ebbene sì, dopo l’infelice epilogo del suo matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni sogna di potersi sposare per la seconda volta con l’amatissimo compagno Giovanni Tronchetti Provera. A svelare questo retroscena è stato il giornalista Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi, dove ha sottolineato il desiderio di Chiara di diventare la "nuova signora Tronchetti Provera".

Un sogno che potrebbe diventare realtà solo se Chiara continuerà a seguire le rigide condizioni poste dalla suocera Cecilia Pirelli, che ha richiesto fin dall’inizio di questa relazione un profilo sobrio e consono al buon nome della famiglia. In sostanza, per poter rimanere accanto a Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni dovrà continuare a mantenere lo stretto riserbo sulla loro relazione e avere una comunicazione (soprattutto social) in linea con ciò che la suocera si aspetta.

E su questo è doveroso sottolineare come Chiara negli ultimi mesi abbia effettivamente apportato concreti cambiamenti alla sua comunicazione e al modo in cui racconta la propria vita lavorativa e privata, soprattutto dopo il caso generato dal pandoro-gate. Per ora il comportamento di Chiara sembra del tutto in linea con le richieste della potente Cecilia Pirelli, e chissà che questo non convinca la famiglia a dare la propria benedizione per un imminente matrimonio.

Chiara Ferragni, vita più semplice con Tronchetti Provera

Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Alberto Dandolo, pare che Chiara Ferragni stia anche cercando di adottare una vita più semplice, o comunque meno sfarzosa, proprio da quando frequenta Tronchetti Provera. "Chiara ha bandito i ristoranti stellati", fa sapere Dandolo, sottolineando come lei e il compagno stiano abitualmente scegliendo locali meno scintillanti per cene semplici in buona compagnia. Insomma, niente più locali alla moda con i massimi esponenti della Milano bene, ma uscite più semplici e di famiglia, spesso proprio in compagnia dei rispettivi figli. Una splendida famiglia allargata a cui, a questo punto, manca veramente soltanto una cosa: il matrimonio. Sempre se la signora Cecilia Pirelli, alla fine, deciderà di dare il suo benestare.

