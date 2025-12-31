Chiara Ferragni single, Giovanni Tronchetti Provera avvistato tenendo per mano l'ex moglie Un'inaspettata passeggiata a Portofino potrebbe sancire la fine dei sogni d'amore tra Chiara Ferragni e il noto imprenditore milanese. Ecco cosa è successo.

Negli ultimi giorni dell’anno, un avvistamento semplice ha rimesso in moto la macchina delle indiscrezioni, riportando al centro del gossip una relazione che, fino a poche settimane fa, veniva data per viva ma silenziosa. Le immagini parlano chiaro, alimentando nuove voci su Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni.

Il ritorno di fiamma tra Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen

Lo scorso 17 novembre aveva iniziato a circolare l’ipotesi secondo cui la relazione tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni fosse giunta al capolinea. Un’indiscrezione mai confermata né smentita dai diretti interessati, che da quel momento hanno scelto un profilo estremamente basso, evitando qualunque dichiarazione pubblica.

A rompere questo equilibrio precario è stato il settimanale "Chi", che il 31 dicembre ha pubblicato scatti destinati a far discutere. Giovanni Tronchetti Provera è stato infatti paparazzato a Portofino insieme alla sua ex moglie Nicole Moellhausen e ai loro tre figli, tra una passeggiata mano nella mano, un abbraccio che sembra andare oltre la semplice cordialità, facendo pensare a un’intesa ritrovata. Secondo quanto emerge dalle immagini, i due apparirebbero sereni, complici, come se avessero riscoperto un equilibrio.

Che Giovanni e Nicole siano sempre andati d’accordo per il bene dei figli è un dato noto. Ma tenersi per mano, soprattutto in pubblico, racconta qualcosa di più. Come ricordato anche in passato, già lo scorso maggio, durante una presunta pausa nella relazione tra il manager e Chiara Ferragni, i due ex coniugi erano stati visti a lungo a parlare proprio a Portofino.

Il silenzio sulla relazione di Chiara Ferragni e le nuove ipotesi

Né Giovanni Tronchetti Provera né Chiara Ferragni hanno mai parlato apertamente della loro relazione, né tantomeno della sua possibile fine. Era noto che la famiglia di lui non vedesse di buon occhio questo legame e, probabilmente, anche per questo motivo, la chiusura sarebbe avvenuta lontano dai riflettori, senza annunci.Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la storia tra Giovanni e Chiara sarebbe finita da tempo, e sarebbe stato lui a decidere di tornare dalla ex moglie. Una relazione breve, intensa e tormentata, iniziata nell’estate del 2024 dopo l’incontro a Ibiza e mai realmente vissuta alla luce del sole.

Intanto Chiara Ferragni, dopo gli impegni giudiziari a Milano e le festività natalizie, è partita per la Colombia, dove sta trascorrendo alcuni giorni lontano dall’Italia, condividendo sui social scorci di viaggio e di quotidianità, ma senza alcun riferimento diretto alla sua vita sentimentale. Che stia cercando di dimenticare le delusioni amorose?

