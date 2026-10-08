Chiara Ferragni e Silvia Toffanin ai ferri corti, spunta il retroscena: "Scintille a distanza" a causa di Verissimo Dal mancato appuntamento televisivo all’intervista di Fabio Maria Damato e quelle parole che avrebbero fatto discutere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Chiara Ferragni e Silvia Toffanin potrebbero essere oggi tutt’altro che in sintonia. A raccontare un possibile retroscena sui rapporti tra l’imprenditrice e la conduttrice di Verissimo è Alberto Dandolo nella sua rubrica sulle pagine di Oggi, dove si parlerebbe addirittura di "scintille a distanza". Al centro della vicenda ci sarebbe l’intervista concessa da Fabio Maria Damato, ex manager e storico collaboratore di Ferragni, ma la presunta tensione avrebbe origini precedenti e sarebbe legata a un appuntamento televisivo saltato all’ultimo momento.

Il retroscena sulle presunte tensioni tra Chiara Ferragni e Silvia Toffanin

Secondo quanto riportato da Dandolo nella rubrica dedicata ai retroscena del mondo dello spettacolo, tra Ferragni e Toffanin potrebbe essersi creato un rapporto particolarmente freddo. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che non risultano conferme dirette da parte delle due protagoniste e la ricostruzione si atterrebbe alle informazioni pubblicate dal settimanale.

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La vicenda sarebbe tornata a galla dopo la presenza di Fabio Maria Damato a Verissimo, dove l’ex collaboratore avrebbe raccontato la propria versione di alcuni passaggi della lunga crisi che ha coinvolto il mondo professionale e personale di Ferragni. Le sue dichiarazioni, secondo il retroscena, non sarebbero state particolarmente apprezzate dall’imprenditrice.

Quel forfait che avrebbe lasciato strascichi

Per comprendere la presunta origine del gelo tra Ferragni e Toffanin bisognerebbe però tornare a qualche mese prima. A gennaio, Chiara Ferragni avrebbe dovuto essere ospite di Verissimo per quella che sarebbe stata la sua prima intervista televisiva dopo la conclusione della vicenda giudiziaria legata al pandoro-gate.

L’appuntamento, tuttavia, sarebbe saltato proprio all’ultimo momento. Secondo le ricostruzioni circolate allora, la produzione avrebbe lavorato a lungo all’intervista prima che Ferragni decidesse di non partecipare. Un forfait che, sempre stando al retroscena di Oggi, potrebbe aver contribuito a creare una certa distanza tra le due.

Su Oggi si legge infatti: "Secondo quanto risulta a Oggi la Ferragni non ha per nulla gradito le parole a lei riservate dal suo ex collaboratore e migliore amico nell’intervista andata in onda nelle scorse settimane. Ma c’è di più. L’ospitata del noto manager è stata la "risposta" della compagna di Pier Silvio Berlusconi a un rifiuto da parte di Chiara di partecipare al suo programma nella scorsa stagione televisiva. La Ferragni diede forfait alla Toffanin all’ultimo momento, mettendo la produzione del programma in serie difficoltà".

Cosa potrebbe esserci oggi tra Ferragni e Toffanin

Il quadro delineato da Oggi sarebbe quindi quello di un possibile rapporto raffreddato, nel quale la mancata ospitata di Ferragni e le successive dichiarazioni di Damato potrebbero aver avuto un peso. Secondo la ricostruzione, l’imprenditrice non avrebbe gradito le parole pronunciate dall’ex manager nel salotto di Toffanin e proprio questo potrebbe aver contribuito alle presunte "scintille a distanza". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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